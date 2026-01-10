วันเด็กปีม้าที่อุดรฯคึกคัก!หน่วยงานรัฐ–ทหาร–ตำรวจ เปิดพื้นที่สร้างสุขให้น้องๆ เด็กแห่ร่วมงานนับหมื่น

อุดรธานี– บรรยากาศการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า มีผู้ปกครองพาบุตรหลานออกมาเที่ยวงานตามจุดจัดกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ ทหาร และตำรวจ กันอย่างเนืองแน่น สร้างสีสันและรอยยิ้มให้กับน้องๆ หนูๆ ตลอดทั้งวันคาดมีเด็กออกมาร่วมงานนับหมื่นคน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้( 10 ม.ค.) ซึ่งเป็นวันเด็กแห่งชาติ ที่ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นจุดจัดงานหลักของหน่วยงานภาครัฐ บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก จังหวัดอุดรธานี ได้จัดเตรียมของรางวัลจำนวนมากแจกให้กับเด็กๆ พร้อมกิจกรรมนันทนาการ เกมสนุกสนาน รวมถึงอาหารและขนมแจกฟรีตลอดการจัดงาน ทำให้มีผู้ปกครองพาบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
ขณะที่สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี ก็ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและเด็กๆ ไม่แพ้กัน โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำรถหุ้มเกราะมาจอดแสดง เปิดโอกาสให้น้องๆ หนูๆ ได้ขึ้นไปถ่ายรูปอย่างใกล้ชิด พร้อมจัดการแสดงจากพี่ๆ ตำรวจ และแจกขนมของรางวัลจำนวนมาก สร้างความตื่นตาตื่นใจและเสียงหัวเราะตลอดกิจกรรม
อีกหนึ่งจุดที่ได้รับความสนใจคือ มูลนิธิศาลเจ้าปู่ย่าจังหวัดอุดรธานี ซึ่งบรรยากาศคึกคักไม่แพ้กัน มีผู้ปกครองพาบุตรหลานมาเที่ยวชม เรียนรู้ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของคนไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเป็นจำนวนมาก โดยทางมูลนิธิได้จัดกิจกรรมเกมสนุกๆ แบ่งออกเป็นหลายฐาน เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ร่วมกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ และสามารถนำคะแนนมาแลกของรางวัล เมื่อร่วมกิจกรรมครบทุกฐาน สร้างทั้งความสนุกและสาระให้กับน้องๆ หนูๆ
ส่วนที่มณฑลทหารบกที่ 24 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม พี่ๆ ทหารได้เตรียมขนม อาหาร และน้ำดื่ม แจกให้กับผู้มาร่วมงานอย่างทั่วถึง บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น ไฮไลท์สำคัญที่เรียกเสียงปรบมือจากผู้ปกครองคือ การแสดงเต้นประกอบเพลงของน้องๆ หนูๆ นักเรียนเตรียมอนุบาล จากโรงเรียนอนุบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ที่ออกมาแสดงความสามารถอย่างน่ารัก
อย่างไรก็ตาม จุดที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในวันเด็กปีนี้ คือ กองบินที่ 23 จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีประชาชนพาบุตรหลานเดินทางมาร่วมงานนับหมื่นคน โดยกองทัพอากาศได้จัดการแสดงบินผ่านแผง และการแสดงการบินโจมตีสนามของเครื่องบินขับไล่ F-16 สร้างความตื่นเต้นให้กับเด็กๆ และผู้ปกครองเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ กองทัพสิงคโปร์ยังได้นำเครื่องบินมาจัดแสดงโชว์ พร้อมเปิดโอกาสให้น้องๆ หนูๆ ได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกอย่างใกล้ชิด
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ยังมีสีสันจาก “หญิงลี” ตัวตึงประจำจังหวัดอุดรธานี ที่เดินทางมาเที่ยวงานวันเด็ก โดยสวมเสื้อสีชมพูคู่กับกระโปรง สร้างความสนใจให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน พร้อมเปิดเผยสั้นๆ ว่า วันนี้ตั้งใจมาเที่ยวงานวันเด็กและร่วมสร้างความสุขให้กับน้องๆ หนูๆ
ทั้งนี้ การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2569 ในจังหวัดอุดรธานี ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างความสุข ความประทับใจ และเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง ท่ามกลางบรรยากาศแห่งรอยยิ้มและความอบอุ่นจากทุกภาคส่วน