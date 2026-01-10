วันเด็ก69 พัทยา-ศรีราชาคึกคัก รถHMMWVติดอาวุธ นย.สัตหีบ-บูธ ตร. ดึงดูดความสนใจเด็กๆได้เป็นอย่างดี

ศูนย์ข่าวศรีราชา – วันเด็กแห่งชาติ 2569 พัทยา-ศรีราชาคึกคักไม่แพ้พื้นที่อื่นๆ นายกเมืองพัทยา สวมชุดมาสคอตสิงโตเปิดงาน ด้านเด็กๆ แห่ถ่ายภาพรถHMMWV ติดอาวุธนำวิถีต่อสู้รถถัง TOW ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินสัตหีบ - บูธตำรวจ ส่วนที่ศรีราชา เทศบาลเมืองศรีราชาร่วมภาครัฐ-เอกชน นำของขวัญแจกเพียบ
วันนี้ ( 10 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2569 ในพื้นที่ จ.ชลบุรี ว่าคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา โดยในพื้นที่เมืองพัทยา นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ได้แต่งมาสคอตชุดสิงโตนำคณะผู้บริหารเมืองพัทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเปิดงานวันเด็กเมืองพัทยา ซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณศาลาว่าการเมืองพัทยา
ก่อนอ่านสารวันเด็กแห่งชาติจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ที่ให้คำขวัญในปีนี้ว่า “รักชาติไทย ใส่ใจโลก”
ท่ามกลางผู้ปกครองที่พาบุตรหลานนับหมื่นคนเข้าร่วมงานที่มีการออกบูธเล่นเกมส์ และแจกของขวัญของรางวัลจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
โดยจุดที่ได้รับความสนใจจากบรรดาเด็กๆ และผู้ปกครองเป็นพิเศษก็คือ รถHMMWV ติดอาวุธนำวิถีต่อสู้รถถัง TOW และรถกระเช้าของหน่วยป้องกันภัยพิวัติทางบก เมืองพัทยา ร่วมถึงไดโนเสาร์ ขยับตัวได้และมีเสียงร้อง
เทศบาลเมืองศรีราชา จัดงานวันเด็กแห่งชาติที่สวนสาธารณะเทศบาลฯ
โดยมี นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายเอกสิทธิ์ อ่ำฉอ้อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เขตอำเภอศรีราชา คณะผู้บริหารเทศบาล คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วม
น.ส.กรวรรณ เตมียศร รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา กล่าวว่า เทศบาลเมืองศรีราชา เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นทุกปีตามนโยบายของรัฐบาล ในการปลูกฝังทัศนคติและค่านิยมที่ดี ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมที่ให้ทั้งความรู้ ความสนุกสนาน และเสริมสร้างสติปัญญา
เปิดโลกทัศน์ที่ดี รวมถึงสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ อันจะนำไปสู่การพัฒนาเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของท้องถิ่นและประเทศชาติในอนาคต
ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การแสดงบนเวที การเล่นเกม การสาธิตการป้องกันภัย กิจกรรมส่งเสริมความรู้จากหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนการมอบของขวัญ อาหาร และเครื่องดื่มให้แก่เด็กๆ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบริษัท ห้างร้าน กลุ่มองค์กรต่างๆ และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา