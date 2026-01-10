xs
คึกคักสุด!! เด็กนับหมื่นแน่นฝูงบิน 416 เชียงราย..วูฟเวอรีน บินโฉบโชว์กระหึ่ม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เชียงราย-วันเด็กที่ฝูงบิน 416 เชียงราย สุดคึกคักเด็กนับหมื่นร่วมกิจกรรม กองทัพบก เรือ อากาศ ตำรวจ ท่าอากาศยาน ฯลฯ แห่จัดแสดงยุทโธปกรณ์ นิทรรศการ และการละเล่น เครื่องบินวูฟเวอรีน-DA-42 บินโฉบให้ชมตลอดวัน


วันนี้ (10 ม.ค.) ที่ฝูงบิน 416 อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย กองทัพอากาศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2569 ขึ้น เหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา โดยปีนี้ได้ร่วมกับท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เด็กๆ ได้เข้าชมอย่างมีความสุข โดยมีการบินแสดงของเครื่องบินแบบต่างๆ เป็นช่วงๆ ทั้งเครื่องบินเล็ก เครื่องบิน DA-42 และเครื่องบิน AT-6TH หรือวูฟเวอรี ตั้งแต่เวลา 08.30 น.ไปจนถึงเวลา 15.00 น.และในปีนี้ไม่มีเครื่องบิน F-16 ไปจัดแสดงและบินเหมือนปีที่ผ่านๆ มา คาดว่ากองทัพอากาศได้นำไปจัดเตรียมความพร้อมหลังจากเคยใช้ในการรบระหว่างไทย-กัมพูชา อย่างหนัก เมื่อเดือน ธ.ค.2568 ที่ผ่านมาแล้ว

ด้านลานบินฝูงบิน 416 พบว่าหน่วยงานของกองทัพอากาศคือฝูงบิน 416 กองทัพบก เช่น ฉก.ทัพเจ้าตาก กองกำลังผาเมือง มณฑลทหารบกที่ 37 ฯลฯ กองทัพเรือจากหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.) เขตเชียงราย เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองเชียงราย ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ฯลฯ ได้จัดนิทรรศการ แสดงยุทโธปกรณ์ทางทหาร มีการจัดการละเล่นต่างๆ แจกของขวัญและขนม ฯลฯ พบว่ายมีเด็กๆ พากันเข้าไปชมด้วยความสนใจเป็นจำนวนมากทำให้บริเวณฝูงบิน 416 เต็มไปด้วยพ่อแม่ผู้ปกครองและเด็กๆ ที่ไปร่วมงานนับ 10,000 คน.







