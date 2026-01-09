อบจ.สุราษฎร์ฯ จับมือ เทศบาลนครสุราษฎร์ฯ เดินหน้าจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เสาร์ที่ 10 ม.ค. นี้ หลังโดนกระหน่ำด่า

ทนกระแสไม่ไหว! อบจ.สุราษฎร์ธานี พลิกมติประกาศจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2569 ตามเดิม หลังก่อนหน้านี้ประกาศงดจนถูกทัวร์ลงยับ ชี้ขัดแย้งกับจังหวัดอื่นที่จัดได้ปกติ ล่าสุดจับมือเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เตรียมเปิดพื้นที่ความสุขให้น้องๆ ในวันเสาร์ที่ 10 ม.ค. นี้ ณ สนามหน้าเทศบาลนครฯ ท่ามกลางเสียงขานรับจากผู้ปกครองในพื้นที่
จากกรณี ก่อนหน้านี้ มีรายงานว่า "องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี" ประกาศงดจัดงานวันเด็ก โดยให้เหตุผลว่า เพื่อร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
อย้่งไรก็ตาม พบว่ามีชาวเน็ตและชาวพื้นที่เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์กับประกาศดังกล่าวเนื่องจากเห็นว่าสามารถจัดงานวันเด็ก ในช่วงไว้อาลัยได้ โดยสอดแทรกกิจกรรมที่มีประโยชน์
ล่าสุด วันนี้ (9 ม.ค.) "องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี" คงจะทนต่อกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไม่ไหว จึงออกมาประกาศเตรียมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ โดยจะร่วมมือกับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ในเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 บริเวณสนามหน้าสำนักงานเทศบาลฯ