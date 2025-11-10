ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ รับประกาศนียบัตร “เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร” ตอกย้ำความมุ่งมั่นสู่ Net Zero 2050

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ได้รับประกาศนียบัตรเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization – CFO) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO เพื่อสะท้อนความตั้งใจในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและคำนึงถึงการจัดการก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นระบบ
นายสุรชัย เพชรพงษ์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายธุรการ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด รับมอบประกาศนียบัตรจาก นางสาวภัทรานันท์ ทองประพาฬ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ณ ห้อง Conference Hall สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยไทยยามาฮ่ามอเตอร์มุ่งมั่นทำธุรกิจที่ยั่งยืน และลดคาร์บอนเพื่ออนาคตของประเทศไทย และบริษัทฯ ยังคงเดินหน้าพัฒนากระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสร้างคุณค่าให้กับสังคมอย่างต่อเนื่อง
การรับประกาศนียบัตรนี้สะท้อนเจตนารมณ์ของไทยยามาฮ่ามอเตอร์ในการประเมิน และควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากทุกกิจกรรม พร้อมส่งเสริมสังคมคาร์บอนต่ำและการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ชี้ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของไทยยามาฮ่ามอเตอร์ในการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี พ.ศ. 2593
#YamahaSocietyThailand #Yamaha #ยามาฮ่า #RevsYourHeart #เร่งชีวิตให้เร้าใจ #NetZero