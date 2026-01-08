สมาคมสื่อและนักข่าวอาชญากรรมส่งความสุขให้น้อง “วันเด็ก ปี 69”

เมื่อวันพฤหัสที่ 8 มกราคม 2569 นายวัชรินทร์ กลิ่นมะลิ นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักข่าวอาชญากรรม พร้อมคณะผู้ใหญ่ใจดี ได้เดินทางไปยังโรงเรียนวัดเทพคันธาราม (เลื่อน เทียนประสิทธิ์สงเคราะห์) ต.โพธิ์เอน อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมงานวัดเด็กแห่งชาติ ปี 2569 ภายใต้ชื่อ “มอบความสุขให้กับเด็กนักเรียน“ โดยมี นางมนสินี ภานุทัต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทพคันธาราม (เลื่อน เทียนประสิทธิ์สงเคราะห์) และคณะครูอาจารย์ให้การตอนรับ
สืบเนื่องจากโรงเรียนดังกล่าวเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเขตชุมชนเมือง มีนักเรียนทั้งหมด 37 คน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 และผู้บริหาร 1 คน ครูประจำการ 3 คน เนื่องด้วยโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก และประสบปัญหาขาดแคลนงบประมาณในการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการสถานศึกษา อีกทั้งยังขาดแคลนงบประมาณที่จะมาจัดกิจกรรมต่างๆให้เด็กนักเรียนในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาส วันปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ ทางโรงเรียนจึงได้ประสานขอการอนุเคราะห์และการสนับสนุนทุนการศึกษา ของขวัญ อาหาร ขนม เครื่อง จากทางสมาคมฯ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการให้เด็กนักเรียนได้มีส่วนร่วมสร้างความสุขในกิจกรรมที่โรงเรียนสรรค์สร้างตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ทั้งนี้ นายวัชรินทร์ กลิ่นมะลิ นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักข่าวอาชญากรรม และคณะผู้ใหญ่ใจดี จึงดำเนินการเลี้ยงอาหารกลางวัน และขนม เครื่องดื่ม แก่เด็กๆนักเรียนพร้อมทั้งยัวนำของขวัญ จำนวนกว่า 50 รายการ อาทิ โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กีฬา ของเล่นต่างๆ และทุนการศึกษาอีกจำนวนหนึ่ง รวมมูลค่า 30,000 บาท มอบให้แก่เด็กนักเรียนทุกคน เพื่อเป็นกำลังใจและความสุขเล็กๆน้อยๆให้กับนักเรียนและโรงเรียนที่ขาดแคลนงบประมาณ