“วุฒิสภา“ จัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติสัญจร” ส่งต่อความสุขให้เยาวชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดน

“วุฒิสภา“ จัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติสัญจร” ส่งต่อความสุขให้เยาวชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทย – กัมพูชา พร้อมเชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันเด็กที่รัฐสภา พรุ่งนี้
เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2569 ที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา พร้อมด้วย พล.อ. เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง จัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติสัญจร” เพื่อส่งมอบของขวัญกว่า 16,500 ชิ้น เช่น อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา จักรยาน ตุ๊กตา ของเล่น ขนม เป็นต้น ที่ได้รับมอบจากองค์กร ห้างร้าน ผู้มีจิตเมตตา ให้รัฐสภาได้ส่งต่อให้กับเด็กและเยาวชน อันเป็นการเยียวยาสภาพจิตใจและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ข้อพิพาทชายแดนไทย - กัมพูชา
โอกาสนี้ นายมงคล กล่าวให้กำลังใจทหาร เด็กและเยาวชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทย - กัมพูชา ว่าวุฒิสภาและประชาชนชาวไทยรู้สึกสำนึกในบุญคุณถึงความเสียสละของทหารที่อยู่แนวหน้า ในการปกป้องอธิปไตยของชาติ ซึ่งเราอยู่ในแนวหลังจึงร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อขอบคุณและมอบความรักเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของทหารแนวหน้าและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต้องอพยพออกจากพื้นที่อันจะเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ สะท้อนบทบาทของรัฐสภาในการยืนหยัดเคียงข้างประชาชน และส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
จากนั้นได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลค่ายสุรนารี เพื่อมอบกระเช้าและให้กำลังใจทหารหาญที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์พื้นที่ชายแดนไทย - กัมพูชา ในครั้งนี้ด้วย
สำหรับการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติสัญจร ได้กระจายโอกาสในการเข้าถึงกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ที่ประสบปัญหาและอยู่ในสถานการณ์เปราะบาง และส่งเสริมความสุข ความอบอุ่น และความรู้สึกมั่นคงทางจิตใจให้แก่เด็ก เยาวชน และครอบครัวของประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงบุตรหลานของกำลังพลทหารด้วย
ทั้งนี้ สำหรับการจัดงานในวันเด็กแห่งชาติ วุฒิสภา ประจำปี พ.ศ. 2569 ในพื้นที่กรุงเทพฯ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีกำหนดจัดวันเสาร์ที่ 10 ม.ค. พ.ศ. 2569 เวลา 09.00 - 12.00 น. ทึ่รัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) ภายใต้แนวคิด “ใต้ร่มพระบารมี แม่ฟ้าของแผ่นดิน” เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้บทบาทของสถาบันนิติบัญญัติ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนไทย ในโอกาสนี้ ประธานวุฒิสภาจะได้มอบคำขวัญวันเด็ก ประจำปี พ.ศ. 2569 ความว่า “รักชาติ รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมรับเทคโนโลยี