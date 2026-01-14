WSOLประชุมผู้ถือหุ้นกู้ SABUY263Aรับแผนฟื้นฟู

" ดับบลิว เอส โอ แอล" เตรียมจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ SABUY263A ครั้งที่ 1/2569 วันที่ 21 ม.ค. 2569 เสนอปรับเงื่อนไข คงอัตราดอกเบี้ย ขยายระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้ 1 ปี จำหน่ายหลักประกันบางส่วนชำระคืนเงินต้น เพื่อเพิ่มความคล่องตัว เสริมเสถียรภาพทางการเงิน และรองรับแผนฟื้นฟูธุรกิจต่อเนื่อง
นายสุรวัฒน์ สุวรรณยั่งยืน ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบัญชีและการเงิน บริษัท ดับบลิว เอส โอ แอล จำกัด (มหาชน) หรือ WSOL เปิดเผยว่า บริษัทมีความมุ่งมั่นในการบริหารฐานะทางการเงินให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม สามารถดำเนินธุรกิจและฟื้นฟูกิจการให้ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งต้องการรักษาผลประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้นกู้ SABUY ทุกชุด โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัท
ทั้งนี้จากเจตนารมณ์ในการบริหารดังกล่าว บริษัทได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ SABUY263A ครั้งที่ 1/2569 โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพื่อขอมติอนุมัติจากผู้ถือหุ้นกู้ ประกอบด้วยวาระโดยสรุปดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติการผ่อนผัน เพื่อขอขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอน 1 ปี และ/หรือ
การเข้าเจรจาหรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้รายอื่น เพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากวันครบกำหนด
ไถ่ถอนเดิม วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569 เป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนใหม่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2570 รวมทั้งแก้ไขข้อความในข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ สัญญาจำนำหุ้น และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการคงอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ สำหรับระยะเวลาของหุ้นกู้ที่ขยายออกไป
ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อความในข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติผ่อนผันหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ ตามข้อกำหนดสิทธิเกี่ยวกับการดำรงมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันต่อมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน และหน้าที่ในการจัดหาหลักประกันทดแทนเพิ่มเติม รวมทั้งพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อความในข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติให้ผู้ออกหุ้นกู้นำทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันของหุ้นกู้ SABUY263A ไปจำหน่ายเพื่อนำเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันดังกล่าวไปชำระคืนหนี้หุ้นกู้ SABUY263A
“บริษัทเดินหน้าบริหารโครงสร้างทางการเงินอย่างรอบคอบและเชิงรุก ซึ่งการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวทางการเงิน รองรับแผนฟื้นฟูธุรกิจ และเสริมเสถียรภาพของกระแสเงินสดในการรับมือกับสภาวะเศรษฐกิจที่ยังผันผวน ควบคู่กับการบริหารอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทสามารถจัดสรรเงินทุนไปสนับสนุนการดำเนินงานและการสร้างกระแสเงินสดได้อย่างต่อเนื่อง
ขณะเดียวกัน บริษัทอยู่ระหว่างการทยอยจำหน่ายสินทรัพย์และธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก เพื่อเสริมสภาพคล่องและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ในภาพรวม ซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความตั้งใจในการบริหารจัดการทางการเงินอย่างมีความรับผิดชอบ โปร่งใส และมุ่งมั่นในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ได้อย่างครบถ้วนในอนาคต” นายสุรวัฒน์กล่าว