SA พร้อมคืนหนี้หุ้นกู้ครบ 1,016 ลบ. เดือน ม.ค.นี้

"ไซมิส แอสเสท"เตรียมชำระคืนหุ้นกู้ครบกำหนดเดือนมกราคม 2569 ครบถ้วนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยรวม 1,016 ล้านบาท ตอกย้ำศักยภาพการบริหารจัดการทางการเงิน ยืนยันคืนเงินต้นหุ้นกู้ทุกรุ่นได้ตรงตามกำหนด ฟากผู้บริหารเผยเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ 3 ชุดใหม่ ทั้งแบบหุ้นกู้มีหลักประกันและไม่มีประกัน ชูอัตราดอกเบี้ยคงที่สูงสุด 7.30% ต่อปี กำหนดชำระทุก 3 เดือน เสนอขายนักลงทุนสถาบันและรายใหญ่ คาดเปิดจองซื้อช่วง 27 – 29 มกราคม 2569
นายสุทธินนท์ มั่นคง รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชี บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (SA) เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา SA ให้ความสำคัญกับวินัยทางการเงินและการบริหารจัดการสภาพคล่องให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน โดยได้ชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นหุ้นกู้ทุกรุ่นได้ตรงตามกำหนด สำหรับในเดือนมกราคม 2569 มีหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอน มูลค่ารวม 1,016 ล้านบาท ซึ่ง SA ได้เตรียมเงินไว้พร้อมชำระคืนทั้งดอกเบี้ยและเงินต้นอย่างครบถ้วนไว้เรียบร้อยแล้วพร้อมกันนี้ SA เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน/ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน จำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย
ทั้งนี้ หุ้นกู้ชุดที่ 1 เป็นหุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด มีอายุ 1 ปี 5 เดือน กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน
ขณะที่หุ้นกู้ชุดที่ 2 เป็นหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด มีอายุ 1 ปี 11 เดือน กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.90% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน
สุดท้ายหุ้นกู้ชุดที่ 3 เป็นหุ้นมีประกันของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด มีอายุ 2 ปี 8 เดือน กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.30% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน
โดยหุ้นกู้ชุดที่ 2 และ 3 มีหลักประกัน ประกอบด้วยห้องชุดโรงแรม คราวน์ พลาซ่า แบงค์คอก พระราม 9 (อยู่ระหว่างก่อสร้าง) และ/หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ และ/หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ติดถนนพหลโยธิน (ทล. 1) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และ/หรือห้องชุดโครงการของบริษัท
ทั้งนี้ กำหนดจองซื้อขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท พร้อมเสนอขายให้แก่ นักลงทุนสถาบันและ/หรือนักลงทุนรายใหญ่ โดยคาดว่าจะเปิดจองซื้อในวันที่ 27 – 29 มกราคม 2569 (ตามกำหนดการคาดการณ์)
สำหรับวัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้ชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ (roll-over) ที่จะครบกำหนดในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นสำหรับการดำเนินธุรกิจในอนาคต
โดยนักลงทุนที่สนใจลงทุนหุ้นกู้ SA ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 1 สามารถติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ผู้จัดจำหน่าย 6 แห่ง ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด และบริษัท หลักทรัพย์ อพอลโล่ เวลธ์ จำกัด
ส่วนนักลงทุนที่สนใจลงทุนหุ้นกู้SA ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 2 และชุดที่ 3 สามารถติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ผู้จัดจำหน่าย 11 แห่ง ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด, บริษัท หลักทรัพย์ อพอลโล่ เวลธ์ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท หลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) หรือสอบถามข้อมูลหุ้นกู้เพิ่มเติมได้ที่ Line Official @sainvestment หรือโทรศัพท์ 061-196-4469 และ 090-880-8963
“ทั้งนี้ SA ให้ความสำคัญและยึดมั่นต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน จึงดำเนินธุรกิจด้วยวินัยทางการเงินที่เข้มแข็ง ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการอย่างรอบคอบและโปร่งใส ทำให้หุ้นกู้ได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีประวัติผิดนัดชำระทั้งดอกเบี้ยและเงินต้น และสามารถชำระได้ตรงตามกำหนดทุกครั้ง”
นอกจากนี้ SA ยังให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าสู่สิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์การพัฒนาโครงการคุณภาพภายใต้แนวคิด “Asset of Life” โดยล่าสุด SA ได้รับผลการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2568 ในระดับ AA จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ซึ่งการได้รับการประเมินในครั้งนี้ถือเป็นเครื่องยืนยันถึงศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรบนหลักความยั่งยืน (ESG) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มทั้งในด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจให้เจริญก้าวหน้ามีเป้าหมายสร้างการเติบโต และผลตอบแทนที่ดีให้แก่นักลงทุนอย่างต่อเนื่อง