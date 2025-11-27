MTC เผยหุ้นกู้ 4 ชุดใหม่ขายเกลี้ยง 2,500 ลบ.

เมืองไทย แคปปิตอล ประสบความสำเร็จเกินคาด หุ้นกู้ 4 ชุดใหม่มูลค่า 2,500 ล้านบาท ขายเกลี้ยง สะท้อนความเชื่อมั่นศักยภาพบริษัทฯ ในฐานะผู้นำในธุรกิจไมโครไฟแนนซ์มาตรฐานระดับโลก (World-class Thai Microfinance) พร้อมเดินหน้าเพิ่มโอกาสประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนคุณภาพอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
นายปริทัศน์ เพชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC) เปิดเผยว่า หุ้นกู้ 4 ชุดใหม่ มูลค่ารวม 2,500 ล้านบาท ที่บริษัทฯ เปิดขายระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2568 ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนอย่างดีเยี่ยม โดยขายหมดทั้งจำนวนที่เสนอขาย สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อบริษัทฯ ในฐานะผู้ประกอบการรายใหญ่ในกลุ่มธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย
โดยหุ้นกู้ชุดนี้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ประกอบด้วย หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.95% ต่อปี หุ้นกู้อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.15% ต่อปี หุ้นกู้อายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.50% ต่อปี และ หุ้นกู้อายุ 8 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.00% ต่อปี มีกำหนดชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ และมีวัตถุประสงค์ของการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อไปใช้ชำระคืนหนี้จากการออกหุ้นกู้ (roll-over) และเพื่อขยายพอร์ตสินเชื่อของบริษัทฯ
สำหรับภาพรวมการดำเนินธุรกิจยังอยู่ในระดับที่ดี โดยในไตรมาส 3/2568 พอร์ตสินเชื่อรวมอยู่ที่ 180,453 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.26% รายได้รวม 7,894 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.10% และกำไรสุทธิสุทธิ 1,724 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.63% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และสามารถควบคุมคุณภาพหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ไว้ที่ 2.60% ขณะที่ 9 เดือนแรกของปีนี้มีรายได้รวม 22,682 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.93% และกำไรสุทธิ 4,942 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.27% เทียบช่วง 9 เดือนแรกของปีก่อน
“บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้ให้บริการไมโครไฟแนนซ์ในมาตรฐานระดับโลก ยึดหลักความยั่งยืนทางธุรกิจและการสร้างความเท่าเทียมทางการเงินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจฐานรากไทยอย่างต่อเนื่อง โดยปล่อยสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบและเป็นธรรมภายใต้หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมขยายโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนในสังคมให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการเงินตามเป้าหมายของสหประชาชาติ พร้อมกับพัฒนากระบวนการปล่อยสินเชื่อตลอดห่วงโซ่ของกิจการ เพื่อรักษาผลประโยชน์และตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าให้เกิดความประทับใจสูงสุด” นายปริทัศน์ กล่าว
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา MTC ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ โปร่งใส และธรรมาภิบาล โดยได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ (CG Rating 5 ดาว) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 รวมถึงผลการประเมินด้านความยั่งยืน (ESG Rating) ระดับ AAA จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะยาวในประเทศที่ระดับ A-(tha) จาก Fitch Ratings ซึ่งสะท้อนถึงเสถียรภาพทางการเงินและความเชื่อมั่นขององค์กรในระดับสากล
นอกจากนี้ MTC ยังได้รับรางวัล “Best Micro Finance Company Thailand 2025” จากเวที Global Banking & Finance Awards พร้อมร่วมมือกับสถาบันการเงินชั้นนำระดับโลก ได้แก่ บรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (IFC), องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) บริษัทเพื่อการลงทุนและการพัฒนาแห่งเยอรมนี (KfW DEG) และ Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) ภายใต้ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) เพื่อผลักดันการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างยั่งยืน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว