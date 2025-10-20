MTCใช้เงินระดมทุนSocial Bond 2025มูลค่า 335 ล้านดอลล์.

"เมืองไทย แคปปิตอล" เผยออกพันธบัตรเพื่อสังคม “Social Bond 2025” มูลค่ารวมกว่า 335 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 11,055 ล้านบาท เพื่อจัดสรรเงินทุนเพิ่มขีดความสามารถทางการเงินขององค์กรและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับชุมชน และเสริมความแข็งแกร่งให้ระบบการเงินของประเทศ
นายปริทัศน์ เพชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC แจ้งความคืบหน้าหลังการออกพันธบัตรเพื่อสังคม “Social Bond 2025” มูลค่ารวมกว่า 335 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 11,055 ล้านบาท) โดยสามารถบริหารจัดการและจัดสรรเงินทุนที่ได้รับอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนโครงการที่มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยมุ่งเน้นการสร้างโอกาสทางการเงิน การจ้างงาน และการเกษตรกรรมที่ยั่งยืนในทุกภูมิภาคของประเทศ
สำหรับ ความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนถึงบทบาทของ MTC ในฐานะผู้นำธุรกิจไมโครไฟแนนซ์ระดับโลก (World-class Thai Microfinance) ที่ดำเนินงานอย่างโปร่งใส ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อส่งเสริมให้คนไทยทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างเท่าเทียม
ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของ “Social Bond 2025” สร้างผลลัพธ์เชิงสังคมอย่างเป็นรูปธรรมให้กับประชาชนกว่า 260,000 คน ทั่วประเทศ โดยในจำนวนนี้กว่า 141,000 คน ได้รับสินเชื่อเป็นครั้งแรก ผู้หญิงกว่า 133,000 คน ได้รับโอกาสในการเริ่มต้นและต่อยอดธุรกิจของตนเอง และเกษตรกรกว่า 20,500 ราย ได้รับเงินทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน ซึ่งในจำนวนนี้กว่า 79% อยู่ในพื้นที่ชนบท
โดยความสำเร็จของการออกพันธบัตรเพื่อสังคมในครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญของ MTC ในการขยายบทบาทของภาคการเงินนอกระบบธนาคาร เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างต่อเนื่องและSocial Bond ของ MTC เป็นกลไกทางการเงินที่สร้างผลลัพธ์ทางสังคมได้จริง เรามุ่งใช้เงินทุนอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงแหล่งทุนในระบบได้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพในการดำเนินอาชีพ และส่งผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจในระดับชุมชนและระดับประเทศ
นายปริทัศน์ กล่าวอีกว่า เงินทุนที่ระดมได้ถูกจัดสรรตามวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน โดยแบ่งเป็น 67% เพื่อการเข้าถึงบริการทางการเงิน , 27% เพื่อการสร้างงาน และ 6% เพื่อความมั่นคงทางอาหารและเกษตรกรรม ซึ่งทั้งหมดสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs) และทิศทางด้านความยั่งยืนขององค์กร และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา MTC ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ โปร่งใส และธรรมาภิบาล โดยได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ (CG Rating 5 ดาว) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 รวมถึงผลการประเมินด้านความยั่งยืน (ESG Rating) ระดับ AAA จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะยาวในประเทศที่ระดับ A-(tha) จาก Fitch Ratings ซึ่งสะท้อนถึงเสถียรภาพทางการเงินและความเชื่อมั่นขององค์กรในระดับสากล
นอกจากนี้ MTC ยังได้รับรางวัล “Best Micro Finance Company Thailand 2025” จากเวที Global Banking & Finance Awards พร้อมร่วมมือกับสถาบันการเงินชั้นนำระดับโลก ได้แก่ บรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (IFC), องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) และ บริษัทเพื่อการลงทุนและการพัฒนาแห่งเยอรมนี (KfW DEG) เพื่อผลักดันการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างยั่งยืน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว
“MTC จะยังคงมุ่งพัฒนาโครงการทางการเงินที่สร้างผลลัพธ์ต่อสังคมอย่างแท้จริง เพื่อให้การเติบโตทางธุรกิจเป็นไปควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสนับสนุนระบบเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน” นายปริทัศน์กล่าว