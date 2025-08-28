MTC หุ้นกู้ใหม่ 3 ชุด ขายเกลี้ยง 10,000 ลบ. สะท้อนความเชื่อมั่นนักลงทุน

"เมืองไทย แคปปิตอล"ประสบความสำเร็จเกินคาด หุ้นกู้ 3 ชุดใหม่ ขายเกลี้ยง มูลค่า 10,000 ล้านบาท สะท้อนความเป็นผู้นำในธุรกิจไมโครไฟแนนซ์มาตรฐานระดับโลก พร้อมส่งมอบแหล่งเงินทุนคุณภาพแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากไทยให้เติบโตอย่างมั่นคง
นายปริทัศน์ เพชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC) ผู้ให้บริการทางการเงินในมาตรฐานระดับโลกที่มุ่งมั่นส่งมอบแหล่งเงินทุนคุณภาพแก่ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม สนับสนุนกิจการท้องถิ่นให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ สร้างรากฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน เปิดเผยว่า หุ้นกู้ 3 ชุดใหม่ มูลค่ารวม 10,000 ล้านบาท ที่บริษัทฯ เปิดขายระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2568 ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนอย่างดีเยี่ยม โดยขายหมดทั้งจำนวนที่เสนอขาย สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อบริษัทฯ ในฐานะผู้ประกอบการรายใหญ่ในกลุ่มธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย
โดยหุ้นกู้ชุดนี้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ประกอบด้วย หุ้นกู้อายุ 4 ปี 7 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.80% ต่อปี หุ้นกู้อายุ 5 ปี 6 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.00% ต่อปี และ หุ้นกู้อายุ 7 ปี 3 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.15% ต่อปี มีกำหนดชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ และมีวัตถุประสงค์ของการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อไปใช้ชำระคืนหนี้จากการออกหุ้นกู้ (roll-over) และเพื่อขยายพอร์ตสินเชื่อของบริษัทฯ
ประธานกรรมการบริหาร MTC กล่าวอีกว่า ภาพรวมการดำเนินธุรกิจยังอยู่ในระดับที่ดี โดยในไตรมาส 2/2568 พอร์ตสินเชื่อรวมอยู่ที่ 174,807 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.02% รายได้รวม 7,546 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.45% และกำไรสุทธิสุทธิ 1,647 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.06% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในส่วนของสัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL)อยู่ที่ 2.62% ซึ่งปรับตัวดีขึ้น จากสิ้นไตรมาส 1/2568 ที่ 2.69% ขณะที่บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโตพอร์ตสินเชื่อปีนี้ไว้ที่ 10-15% และตั้งเป้าในการควบคุมสัดส่วนของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ไว้ให้ไม่เกิน 2.70%
ปัจจุบัน MTC ไม่เพียงให้สินเชื่อเท่านั้น แต่กำลังสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็งให้กับประเทศไทย พร้อมกับดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนากระบวนการปล่อยสินเชื่อตลอดห่วงโซ่ของกิจการ เสริมสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากลูกค้า นักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน จนได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการระดับดีเลิศ (5 ดาว) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ควบคู่กับผลประเมินหุ้นยั่งยืน (ESG Ratings) ระดับ AAA จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ MSCI ESG Index ระดับ AA
อีกทั้งยังได้รับอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะยาวสกุลเงินบาท (National Long-Term Rating) ที่ A-(tha) จาก Fitch Ratings สะท้อนความเป็นผู้นำในธุรกิจไมโครไฟแนนซ์มาตรฐานระดับโลก (World-class Thai Microfinance) และล่าสุดยังได้คว้ารางวัล “Best Micro Finance Company Thailand 2025” จากเวที Global Banking & Finance Awards สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในระดับนานาชาติ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้ร่วมมือกับสถาบันการเงินชั้นนำระดับโลก เช่น บรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (IFC), องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) และ บริษัทเพื่อการลงทุนและการพัฒนาแห่งเยอรมนี (KfW DEG) เป็นต้น และยินดีที่จะร่วมมือกับแหล่งเงินทุนชั้นนำทั้งในและต่างประเทศอีกหลายแห่งในอนาคต เพื่อส่งเสริมศักยภาพลูกค้าในการดำเนินธุรกิจ สนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน รักษาเสถียรภาพทางสิ่งแวดล้อม พร้อมเป็นที่พึ่งพาทางการเงินและเติบโตเคียงคู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์องค์กร “Finance for All. Prosperity for Generations.”