“รุ่ง มัลลิกะมาศ” พลิกวิธีคิด”รัฐเดินนำ” เป็น “เอกชนคิด รัฐบาลเอื้อ”ร่วมมือกันทุกภาคส่วนประเทศไทยถึงจะรอด

“ดร.รุ่ง มัลลิกะมาส” พลิกวิธีคิด จากรัฐบาลเดินนำออกนโยบยให้เอกชนทำตาม เป็น “เอกชนคิด รัฐบาลเอื้อ” พร้อมประสานความร่วมมือกันทุกภาคส่วน ประเทศไทยถึงจะรอด เชื่อไทยมีศักยภาพและจุดแข็งหลายด้าน โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่เข้มแข็ง ระบบการเงินที่มั่นคง และภาคธุรกิจเอกชนที่ยืดหยุ่นและพร้อมปรับตัว แต่สิ่งเหล่านี้ยังไม่ถูกนำไปต่อยอดใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ
ดร.รุ่ง มัลลิกะมาส รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยงาน จัดงานสัมมนาของไทยพับลิก้า หัวข้อ “ประเทศไทยต้องรอด Save Thailand Restore.Reframe.Rise”ว่า ประเทศไทยยังคงเผชิญปัญหาและช่องโหว่หลายด้าน ทั้งจากแรงกดดันต่างประเทศ เช่น ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ มาตรการภาษีศุลกากร รวมถึงการแข่งขันด้านการผลิต ขณะเดียวกันปัจจัยภายในประเทศอย่างปัญหาสังคมผู้สูงอายุ หนี้ครัวเรือนสูง และข้อจำกัดด้านนโยบาย ล้วนเป็นแรงกดดันที่อาจทำให้ประเทศถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือทางเศรษฐกิจ
ประเทศไทยยังมีจุดแข็งหลายด้าน เช่น โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่เข้มแข็ง ระบบการเงินที่มั่นคง และภาคธุรกิจเอกชนที่ยืดหยุ่นและพร้อมปรับตัว แต่สิ่งเหล่านี้ยังไม่ถูกนำไปต่อยอดใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ เช่น การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประชากรกว่า 90% และระบบพร้อมเพย์ (PromtPay) ที่เติบโตเฉลี่ยปีละ 26% แต่กลับยังไม่ถูกนำมาใช้สร้างความได้เปรียบเชิงเศรษฐกิจอย่างแท้จริง
“พื้นฐานประเทศไทยถือว่าดีในระดับหนึ่ง เรามีโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางกายภาพและดิจิทัลที่ดี ระบบการเงินเข้มแข็งพอสมควร ภาคธุรกิจ ภาคเอกชนมีความยึดหยุ่นและพร้อมที่จะปรับตัว แต่ปัญหาของเราคือ ต่อยอดจากพื้นฐานเหล่านี้ไม่ดีนัก ไม่ได้นำข้อมูลที่มีมาใช้ หรือไม่ได้ถูก นำมาใช้ในทางที่ถูกที่ควรที่เป็นประโยชน์สูงสุดกับประเทศ เราคงมีจุดบกพร่อง ช่องโหว่ที่ทำให้ เราใช้สิ่งเหล่านั้นได้ไม่ดีพอ”รองผู้ว่าการธปท.กล่าว
ดังนั้นจึงเสนอ 3 แนวทางสำคัญเพื่อให้เศรษฐกิจไทยเดินหน้าอย่างมีคุณภาพ คือ (1) กำหนดทิศทางพัฒนาที่ชัดเจนและสอดคล้องกับทรัพยากรที่มี (2) สร้างกติกาที่เอื้อต่อความสำเร็จและโปร่งใส และ (3) เร่งความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน และภาคการเงิน เพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นไปอย่างรวดเร็วและยั่งยืน
“ประเทศไทยต้องไม่ยึดติดกับแนวคิดว่า ‘ภาครัฐคิด เอกชนทำ’ อีกต่อไป แต่ต้องเป็น ‘เอกชนคิด ภาครัฐเอื้อ’ โดยรัฐไม่ควรลงไปแข่งขันในสิ่งที่เอกชนทำได้ดีกว่า แต่ควรสร้างสภาพแวดล้อมและสนับสนุนอย่างเพียงพอ ขณะที่ภาคการเงินต้องกล้าจัดสรรสินเชื่อเพื่อเสริมศักยภาพเอกชน” ดร.รุ่ง กล่าว
ตัวอย่างแพลตฟอร์ม “Reinvent Thailand” ในฐานะเวทีความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน การเงิน และรัฐ เพื่อออกแบบนโยบายอย่างมีส่วนร่วม สร้าง “co-creation space” ที่ทุกฝ่ายร่วมกันคิด แก้ไข และขับเคลื่อนปัญหา โดยมีเอกชนเป็นแกนหลัก รัฐทำหน้าที่สนับสนุน และสถาบันการเงินช่วยจัดสรรทรัพยากร เพื่อรักษาอุตสาหกรรมสำคัญ เช่น ยานยนต์และชิ้นส่วน ที่กำลังเผชิญภาวะถดถอย
“ถ้าแต่ละฝ่ายทำหน้าที่ของตัวเองอย่างจริงใจ ต่อเนื่อง และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ประเทศไทยจะมีพลังฟื้นกลับมาอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน” ดร.รุ่ง กล่าว