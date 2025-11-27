RTตั้ง DAOL ผนึก 8 บล.ขายหุ้นกู้ให้ดอกเบี้ย7.20 - 7.35%

ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง แต่งตั้ง DAOL MPS AIRA APOLLO PI SIAM UOBKHST GLOBLEX BLUE ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/68 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 2 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 7.20% ต่อปี ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 7.35% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 180 ล้านบาท แก่ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ เพื่อชำระคืนหนี้หุ้นกู้ RT262A จองซื้อ 1-3 ธ.ค. 68 เสนอขาย 4 ธ.ค. 68 APM ที่ปรึกษาทางการเงิน ตอกย้ำความมั่นใจนักลงทุน RT ผู้เชี่ยวชาญงานก่อสร้างเฉพาะทางแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง
นายชวลิต ถนอมถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ RT ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านขุดเจาะอุโมงค์ วิศวกรรมโยธา และ ธรณีเทคนิคครบวงจร เปิดเผยว่า บริษัทเดินหน้าตามแผนสร้างการเติบโตทั้งรายได้และกำไร จากการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ควบคุมต้นทุน และส่งมอบงานตามกำหนด เพื่อรักษาความสามารถการทำกำไรให้ดีขึ้นต่อเนื่อง อีกทั้งบริษัทยังเตรียมความพร้อมเข้าร่วมประมูลงานโครงการใหม่ ทั้งงานอุโมงค์ โครงสร้างใต้ดิน ก่อสร้างเขื่อน รวมถึงงานซ่อมบำรุง และงานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งจะทยอยประกาศผลในช่วงไตรมาส 4 ถึงต้นปี 2569 โดย RT มีงานในมือ (Backlog) ณ วันที่ 30 ก.ย. 68 มูลค่ารวม 4,528 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการที่มีอัตรากำไรขั้นต้นในระดับสูง สามารถรับรู้รายได้ต่อเนื่องไปจนถึงปี 2572
ทั้งนี้ บริษัทแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ระยะยาวของบริษัท
ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า RT มีความได้เปรียบจากความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านขุดเจาะอุโมงค์ และงานธรณีเทคนิค ซึ่งทำให้บริษัทสามารถรับงานได้หลากหลายทั้งภาครัฐและเอกชน ขณะเดียวกันบริษัทมีความพร้อมด้านบุคลากร เครื่องจักร และประสบการณ์เชิงลึกในงานโครงสร้างพื้นฐาน จึงสามารถขยายศักยภาพรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมวางแผนเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อเตรียมเข้าประมูลงานใหม่ โดยเฉพาะโครงการที่จะเกิดจากงบประมาณปี 2569 จากทิศทางการเติบโตต่อเนื่องและปริมาณงานในมือที่รอรับรู้รายได้จำนวนมาก
ทั้งนี้ RT ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ "BB+" แนวโน้มอันดับเครดิต "ลบ" เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 68 โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า การเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวของ บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 2 ชุด มูลค่าการเสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 180 ล้านบาท ได้แก่ ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.20% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 และ ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.35% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 ซึ่งทั้ง 2 ชุด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
สำหรับวัตถุประสงค์ในการออกกู้ RT 1/2568 เพื่อนำเงินระดมทุนมาชำระคืนหุ้นกู้ RT262A โดยการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพิ่มเงื่อนไขการเปิดบัญชี Escrow Account รองรับการชำระคืนหุ้นกู้ชุดเดิม ซึ่งหากไม่สามารถชำระคืนได้ภายในเดือน ก.พ. 69 บริษัทจะคืนเงินผู้ถือหุ้นกู้ทั้งจำนวน
นายฐิติพัฒน์ ทวีสิน รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย Corporate Finance Solutions & REIT บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ กล่าวว่า การเสนอขายหุ้นกู้ RT ครั้งที่ 1/2568 จะเสนอขายให้แก่กลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ กำหนดวันจองซื้อระหว่างวันที่ 1-3 ธ.ค. 68 และ เสนอขายวันที่ 4 ธ.ค. 68
สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ RT มีผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วมอีก 8 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท หลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ อพอลโล่ เวลธ์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โดยมี ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ และ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้