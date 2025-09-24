PUEAN ตั้ง 5 บล. ขายหุ้นกู้2 ชุด ให้ดอกเบี้ย 7-7.25%

“เพื่อนแท้ แคปปิตอล” ตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ 5แห่ง DAOL GBS PI MPS และ AIRA ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2568 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน จำนวน 2 ชุด มูลค่ารวมไม่เกิน 200 ล้านบาท เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เพื่อขยายธุรกิจสินเชื่อ ชำระคืนหุ้นกู้เดิมชุด PUEAN25OA เปิดจองซื้อ 29 ก.ย. -1 ต.ค. นี้ และ ออกหุ้นกู้วันที่ 2 ต.ค. นี้ ด้านAPM ที่ปรึกษาทางการเงิน มั่นใจ ตอกย้ำธุรกิจโตแกร่ง
นายวุฒิศิลป์ จรัสบวรพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด หรือPUEAN ผู้นำตลาดการให้บริการสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดในประเทศไทย หรือ พิโกไฟแนนซ์พลัส ในนาม “เพื่อนแท้ เงินด่วน” เปิดเผยว่า บริษัทเดินหน้าสร้างการเติบโตของรายได้และเพิ่มความสามารถในการทำกำไรจากการขยายพอร์ตสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด โดยมุ่งเน้นสินเชื่อจำนำโฉนดที่ดินเป็นหลัก
ทั้งนี้พอร์ตสินเชื่อรวมของบริษัทเติบโตจาก 490 ล้านบาท ในปี 2566 เป็น 685.65 ล้านบาท ในปี 2567 และ 789 ล้านบาท ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2568 และมีรายได้รวมเพิ่มขึ้นจาก 108.73 ล้านบาท ในปี 2566 เป็น 154.53 ล้านบาท ในปี 2567 และ 96.13 ล้านบาท ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2568 นับเป็นการเติบโตแบบก้าวกระโดด ซึ่งเป็นผลจากการระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้ การควบคุมต้นทุนทางการเงิน ส่งผลให้บริษัทมีความสามารถในการขยายพอร์ตสินเชื่อได้มากขึ้น
อีกทั้ง บริษัทยังให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ การคัดกรองผู้ขอสินเชื่อ และหลักประกันที่มีคุณภาพ ทำให้มีอัตราหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ต่ำเพียง 3.4-3.6% ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของสินเชื่อที่อยู่อาศัยในระบบธนาคารพาณิชย์
“มั่นใจว่าช่วงครึ่งปีหลัง 2568 จะสร้างการเติบโตเพิ่มขึ้น แม้ภาพรวมตลาดสินเชื่อรายย่อยจะเผชิญกับความท้าทายจากปัญหาหนี้ครัวเรือน แต่ในทางกลับกันความต้องการแหล่งเงินทุนของกลุ่มลูกค้าที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ก็ยังคงมีสูง เป็นโอกาสสำหรับการเติบโตของบริษัท อย่างไรก็ตามยังคงดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวังและรัดกุม ภายใต้นโยบายหลักเน้นการปล่อยสินเชื่อจำนำโฉนดที่ดินเป็นหลัก ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงและทำให้คุณภาพพอร์ตสินเชื่อของเรายังคงแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง"นายวุฒิศิลป์
ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า บริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด ผู้นำธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์พลัสที่มีความโดดเด่นอย่างชัดเจน โดยบริษัทมีหลักประกันสินเชื่อเป็นที่ดินถึง 99.75% ของพอร์ตสินเชื่อรวม ขณะที่การบริหารจัดการอัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ให้อยู่ในระดับต่ำนั้นสะท้อนถึงนโยบายการให้สินเชื่อที่รัดกุมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ จะช่วยขยายพอร์ตสินเชื่อให้เพิ่มขึ้น และ สร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต
นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM การเสนอขายหุ้นกู้มีประกันของบริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด ครั้งที่ 2/2568 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 2 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.00 % ต่อปี และ ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.25 % ต่อปี มูลค่าการเสนอขาย 200 ล้านบาท จดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ สิทธิเรียกร้องที่ผู้ออกหุ้นกู้มีอยู่กับลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ ประเภทไม่เฉพาะเจาะจงลูกหนี้แห่งสิทธิ โดยมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.15 เท่า ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ทั้งหมด
นายสุริยา ธรรมธีระ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อนำเงินระดมทุนที่ได้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ รองรับการขยายธุรกิจ ซึ่งคาดว่าจะสามารถรองรับความต้องการสินเชื่อจากประชาชนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ เพื่อใช้สำหรับการชำระหุ้นกู้ชุด PUEAN25OA
นายคุณชูชัย จิตรตวิโรจน์ ผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายให้แก่กลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Institutional and High Net Worth Investor: II&HNW)โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว มีกำหนดวันจองซื้อระหว่างวันที่ 29 กันยายน -1 ตุลาคม 2568 และ สามารถออกหุ้นกู้ในวันที่ 2 ตุลาคม 2568 โดยมีธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ สำหรับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ บริษัท หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
ทั้งนี้ PUEAN มึแผนจะระดมทุน เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai คาดว่าในปึ 69