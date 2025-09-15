BGRIM เปิดตัวBlue Bondครั้งแรก-ขายหุ้นกู้ 3 – 10 ปีจ่ายคืนหนี้และลงทุนพลังงานลมเกาหลีใต้

"บี.กริม เพาเวอร์" เตรียมขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 5 – 7 ปี ให้ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ Blue Bond หรือหุ้นกู้สีฟ้า อายุ 3 – 10 ปี ต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 อายุ 5 – 7 ปี ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน) และ Blue Bond หรือ หุ้นกู้สีฟ้า อายุ 3 – 10 ปี ต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่
สำหรับ Blue Bond หรือ หุ้นกู้สีฟ้า เป็นหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ทรัพยากรทางทะเล) ซึ่งจัดเป็นประเภทหนึ่งของหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่จะระดมทุนเพื่อนำมาใช้กับโครงการที่เป็นประโยชน์กับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางทะเลโดยเฉพาะ นับเป็นครั้งแรกของ BGRIM
ที่เสนอขายหุ้นกู้ประเภทนี้ สอดรับกับกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของ BGRIM และยังสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของ BGRIM ในฐานะหนึ่งในผู้บุกเบิกการนำ Blue Bond มาใช้กับโครงการพลังงานหมุนเวียนของภาคเอกชนไทย
Blue Bond ที่ BGRIM จะออกและเสนอขายในครั้งนี้ ประกอบด้วยหุ้นกู้จำนวน 3 ชุด อายุ 3 ปี 4 ปี และ 10 ปี เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่รวมถึงบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน) และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปใช้สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมของ BGRIM นอกชายฝั่ง (Offshore Windfarm) ในสาธารณรัฐเกาหลี
พร้อมกันนั้น BGRIM ยังออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป จำนวน 2 ชุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ชำระคืนหนี้หุ้นกู้เดิมที่ถึงกำหนดชำระ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
· ชุดที่ 4 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ [2.90 – 3.10] ต่อปี
· ชุดที่ 5 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ [3.20 – 3.40] ต่อปี
โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1 เป็นหุ้นกู้ประเภท zero coupon ซึ่งไม่มีการชำระดอกเบี้ยระหว่างอายุหุ้นกู้ ขณะที่หุ้นกู้ชุดที่ 2 – 5 ชำระดอกเบี้ยคงที่ ทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ และอัตราดอกเบี้ยสุดท้ายจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง สำหรับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือนั้น
ทั้่งนี้ BGRIM ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ อยู่ที่ระดับ “A” แนวโน้ม “คงที่” และอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ อยู่ที่ระดับ “A-” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพ ความมั่นคง และความแข็งแกร่งทางการเงินของ BGRIM
สำหรับการเสนอขาย คาดว่าจะเปิดให้ผู้ลงทุนจองซื้อหุ้นกู้ระหว่างวันที่ [10 – 12] พฤศจิกายน 2568 จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท ขายผ่าน 9 สถาบันการเงินชั้นนำ ได้แก่ ธ.กรุงเทพ (ยกเว้นสาขาไมโคร) ธ.กสิกรไทย ธ.ยูโอบี ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย ธ.ออมสิน บล.เกียรตินาคินภัทร บล.เอเซีย พลัส บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง และ บล.หยวนต้า
กลุ่ม BGRIM ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมายาวนานถึง 147 ปี พิสูจน์แล้วด้วยความสำเร็จและการเติบโตอย่างต่อเนื่องพร้อมตั้งเป้าหมายสู่การเป็นผู้ผลิตพลังงานชั้นนำระดับโลกและบรรลุเป้าหมายการก้าวสู่องค์กรที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Carbon Emissions) ภายในปี 2593 และตั้งเป้าเพิ่มกำลังผลิตเป็น 10,000 เมกะวัตต์ ในปี 2573
ตอกย้ำความสำเร็จด้วยรางวัลล่าสุด ในเดือนมิถุนายน ปี 2568 BGRIM ได้รับ 5 รางวัล จากงาน The 15th Asian Excellence Awards 2025 ซึ่งจัดโดย Corporate Governance Asia นิตยสารด้านการเงินชั้นนำในฮ่องกงและเอเชีย
ได้แก่ Asia’s Best CEO, Asia’s Best CFO, Best Investor Relations Professional, Best Investor Relations Company และ Sustainable Asia Award รางวัลเหล่านี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ BGRIM ในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี การดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน และการสร้างมูลค่าในระยะยาวให้กับองค์กร
ทั้งนี้ ปัจจุบัน BGRIM อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ BGRIM สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sec.or.th หรือติดต่อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังต่อไปนี้
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)
ธนาคารออมสิน
บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด