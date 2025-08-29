BTS เตรียมขายหุ้นกู้ 2 ชุด เรทติ้ง BBB+ แนวโน้ม “คงที่” ปลาย ก.ย. นี้

บีทีเอส กรุ๊ปฯ’ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ 2 ชุด 2 ปี ดอกเบี้ย 3.40% ต่อปี และ 3 ปี ดอกเบี้ย 3.60% ต่อปี คาดเปิดจองซื้อ 29-30 ก.ย. และ 1 ต.ค. นี้ ด้าน ทริสเรทติ้งจัดอันดับความน่าเชื่อถือบริษัท BBB+ แนวโน้ม “คงที่
นางสาวชวดี รุ่งเรือง ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีทีเอส กรุ๊ปฯ เปิดเผยว่า บีทีเอส กรุ๊ปฯ พร้อมเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว ครั้งที่ 2/2568 โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้ จำนวน 2 ชุด แบ่งเป็น หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.40% ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 และหุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.60% ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
หุ้นกู้ทั้ง 2 ชุดดังกล่าว
คาดว่าจะเปิดจองซื้อได้ในวันที่ 29-30 กันยายน และ 1 ตุลาคม 2568 แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 11 แห่ง ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด กำหนดจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยผู้ออกหุ้นกู้และหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในกลุ่มระดับลงทุน (Investment Grade) ที่ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” (Stable) จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568 ซึ่งอันดับเครดิตสะท้อนถึงสถานะทางธุรกิจและการเงินที่แข็งแกร่งจากการมีรายได้ค่าบริการที่สม่ำเสมอจากการให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุง (Operation and Maintenance-O&M) ตามสัญญา ตลอดจนกระแสเงินสดรับจากการลงทุนในสัดส่วน 33.33% ในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางรางบีทีเอสโกรท (BTSGIF) และการมีสถานะที่มั่นคงในธุรกิจโฆษณา
นางสาวชวดี รุ่งเรือง ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวต่อว่า บริษัทฯ เชื่อว่าการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนที่เชื่อมั่นในศักยภาพการดำเนินธุรกิจของบีทีเอส กรุ๊ปฯ และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้ที่ต้องการลงทุนเพื่อรับผลตอบแทนที่มั่นคง สม่ำเสมอ ท่ามกลางบรรยากาศในการลงทุนที่ไม่แน่นอน โดยบริษัทฯ มีแผนจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปชำระคืนหนี้ ซึ่งจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านฐานะการเงิน และเพิ่มศักยภาพในการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต
ช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท บีทีเอส กรุ๊ปฯ ได้เดินหน้าขยายโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางอย่างต่อเนื่อง โดยการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ระยะทางรวม 30.4 กิโลเมตร จำนวน 23 สถานี (สถานีลาดพร้าว-สำโรง) และสายสีชมพู ระยะทางรวม 34.5 กิโลเมตร จำนวน 30 สถานี (สถานีแคราย-มีนบุรี) และยังเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายเข้าสู่เมืองทองธานี ระยะทาง 2.6 กิโลเมตร จำนวน 2 สถานีเพิ่มเติม ส่งผลให้โครงข่ายรถไฟฟ้าในปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วย สายสีเขียว สายสีทอง สายสีเหลือง และสายสีชมพู ครอบคลุมระยะทางรวมทั้งสิ้น 138 กิโลเมตร นอกเหนือจากระบบขนส่งมวลชนทางรางแล้ว บีทีเอส กรุ๊ปฯ ยังได้เซ็นสัญญาให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงสำหรับโครงการรถโดยสารด่วนพิเศษบีอาร์ที (BRT) ครอบคลุม 14 สถานี ระยะทาง 15 กิโลเมตร (สาทร-ราชพฤกษ์) รวมถึงขยายการลงทุนไปในโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ได้แก่ สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี (M81) ระยะทาง 96 กิโลเมตร และสายบางปะอิน - นครราชสีมา (M6) ระยะทาง 196 กิโลเมตร ซึ่งมีแผนเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ภายในปี 2568 และ 2569 ตามลำดับ
ทั้งนี้ บีทีเอส กรุ๊ปฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้บีทีเอส กรุ๊ปฯ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th หรือติดต่อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังต่อไปนี้
ผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้
* ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร. 1333 หรือจองซื้อผ่านแอปฯ Bangkok Bank Mobile Banking
* ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2111-1111 หรือจองซื้อผ่านแอปฯ Krungthai NEXT สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา
* ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-888-8888 กด 869 หรือจองซื้อผ่านเว็บไซต์ K-My Invest (www.kasikornbank.com/kmyinvest) สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย (ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย)
* ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-777-6784 หรือจองซื้อผ่านแอป SCB EASY สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย (ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์)
* ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-626-7777 หรือจองซื้อผ่านแอปฯ CIMB Thai สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคล ธรรมดา
* บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02-165-5555 หรือจองซื้อผ่านแอปฯ Dime! สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็น บุคคลธรรมดา (ซึ่งรวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร)
* บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-658-5050
* บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-0098351-56
* บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004
* บริษัทหลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-658-8888
* บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 02-695-555