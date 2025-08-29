GULF ประกาศช่วงอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ อายุ 5-10 ปี ที่ 1.96 – 2.67% ต่อปี เปิดขายปลาย ก.ย. นี้

กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ ประกาศช่วงอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้สำหรับประชาชนทั่วไป จำนวน 3 ชุด อายุ 5 -10 ปี ในอัตราคงที่ระหว่าง 1.96 – 2.67%ต่อปี ชูอันดับเครดิตหุ้นกู้และองค์กรที่ระดับ “AA-” แนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่” รวมไปถึงผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งทั้งรายได้และกำไร โดยในไตรมาสที่ 2 ของปี 2568บริษัทฯ มีรายได้และกำไรเพิ่มต่อเนื่อง
นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULFเปิดเผยว่า “GULF ประกาศช่วงอัตราดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 3 ชุด ที่เตรียมเสนอขายให้ประชาชนเป็นการทั่วไป ประกอบด้วย หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง [1.96 – 2.16]%ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง [2.20 – 2.50]% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง [2.37– 2.67]% ต่อปี โดยบริษัทฯ จะประกาศอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนอีกครั้งในช่วงกลางเดือนกันยายน 2568”
“โดยช่วงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ที่ประกาศออกมานั้นสอดคล้องกับอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้และองค์กรที่ระดับ “AA-” แนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่” พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนที่มองหาการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนมั่นคงในระยะยาว โดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจเผชิญกับความท้าทาย และอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในทิศทางขาลงอย่างต่อเนื่องด้วยศักยภาพและความแข็งแกร่งทางธุรกิจของ GULF ที่ยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นภายหลังการควบรวมกับ INTUCH จึงถือเป็นโอกาสที่ดีของนักลงทุน ที่จะสามารถเลือกรับผลตอบเเทนที่เหมาะสมกับบริษัทที่มีศักยภาพ และมีความมั่นคงสูงอย่าง GULF ผ่านหุ้นกู้ที่กำลังจะประกาศขายในครั้งนี้” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินกล่าว
ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 ปี 2568 (เมษายน – มิถุนายน) GULF มีการเติบโตที่แข็งแกร่ง ด้วยรายได้รวมจากการดำเนินธุรกิจ (Total Revenue) อยู่ที่ 40,617ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.5% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน (เปรียบเทียบกับข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน) มี EBITDA อยู่ที่ 13,432 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.2% YoY และกำไรจากการดำเนินงาน (Core Profit) อยู่ที่ 7,101 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.5% YoY โดย ณ วันที่ 30มิถุนายน 2568 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 742,205 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 396,105 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 346,100 ล้านบาท อีกทั้งมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ (รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า) ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ต้องดำรงตามข้อกำหนดสิทธิอยู่ที่ 0.87เท่า ซึ่งต่ำกว่าเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดสำหรับหุ้นกู้ของบริษัทฯ ที่ 3.50 เท่า
ปัจจุบัน GULF ดำเนินธุรกิจในลักษณะ Holding Company ประกอบด้วย ธุรกิจพลังงาน ในฐานะหนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าภาคเอกชนชั้นนำของประเทศ ที่ดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ และจากพลังงานหมุนเวียน ธุรกิจก๊าซ ในการจัดหา นำเข้า และจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักที่มีความสำคัญต่อการผลิตไฟฟ้า ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ประเทศไทย ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ ที่มุ่งเน้นส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านโครงการในระดับเมกะโปรเจกต์ ธุรกิจโทรคมนาคมและดาวเทียม ผ่านการถือหุ้น 40.44% ในบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC) ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีภายใต้แบรนด์ AIS รวมถึง บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (THCOM) ผู้ให้บริการธุรกิจดาวเทียมที่เชื่อมโยงการสื่อสารของผู้คนทั้งประเทศ พร้อมต่อยอดการเติบโตในระดับภูมิภาค และธุรกิจดิจิทัล ที่ร่วมลงทุนกับพันธมิตรระดับโลกในธุรกิจศูนย์ข้อมูล (Data Center) ธุรกิจคลาวด์ (Cloud) ทั้งpublic cloud และ private cloud และ ธุรกิจการให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล กับ Binance
GULF ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้รับผลประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการ CG Score ประจำปี 2567 ในระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิก S&P Global Sustainability Yearbook 2024 ในกลุ่มอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคไฟฟ้า ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกดัชนี FTSE4Good Index Series และล่าสุด บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากงาน Asian Excellence Award 2025 ครั้งที่ 15 จัดโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia สื่อชั้นนำของฮ่องกง จำนวน 4 รางวัล ประกอบด้วย รางวัล Asia’s Best CEO (ซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย) รางวัล Asia’s Best CFO (ซีเอฟโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย) รางวัล Sustainable Asia Award (ความยั่งยืนแห่งเอเชีย) และรางวัล Best Investor Relations Company (Thailand) (บริษัทนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม) สะท้อนความเป็นผู้นำและความแข็งแกร่งขององค์กรในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินงานนักลงทุนสัมพันธ์
ทั้งนี้ GULF คาดว่า จะเสนอขายหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 30 กันยายน และวันที่ 1-2ตุลาคม 2568 โดยผู้ที่สนใจจองซื้อสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหุ้นกู้ได้ที่ www.sec.or.th หรือสอบถามผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังต่อไปนี้
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร. 1333 หรือจองซื้อผ่านแอปฯ Bangkok Bank Mobile Banking สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1111 หรือจองซื้อออนไลน์บนแอปฯ Krungthai Next ผ่านระบบ Money Connect by Krungthai สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทร. 1572 หรือจองซื้อผ่านแอปฯ krungsri app สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-888-8888 กด 869 หรือจองซื้อผ่านเว็บไซต์ K-My Invest (www.kasikornbank.com/kmyinvest) สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย (ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย)
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-777-6784 หรือจองซื้อผ่านแอปฯ SCB EASY สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย (ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์)
- ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-626-7777 หรือจองซื้อผ่านแอปฯ CIMB Thai สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา
- ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) โทร. 1428 กด #4 (ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ธนชาต ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารทหารไทยธนชาต)
- ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) โทร. 02-285-1555
- บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02-165-5555หรือจองซื้อผ่านแอปฯ Dime! สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา (ซึ่งรวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร)
- บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-658-5050