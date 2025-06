ORคว้า 5 รางวัลยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย ตอกย้ำความเป็นเลิศผู้นำธุรกิจ

OR ตอกย้ำความเป็นเลิศ คว้า 5 รางวัลยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย “15th AsianExcellenceAward” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2นางสาววิไลวรรณ กาญจนกันติ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารการเงิน และ นางสาวปิติรัตน์ รัตนโชติ ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) เป็นผู้แทนรับ 5 รางวัลยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย ประจำปี 2568 หรือ “15th Asian Excellence Award” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ตอกย้ำความเป็นเลิศของผู้นำการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีธรรมาภิบาล พร้อมดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมในระดับดีเยี่ยม ซึ่งรางวัลทั้ง 5 ที่ OR ได้รับ ได้แก่ รางวัลซีเอฟโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia's Best CFO) รางวัลผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Professional) รางวัลบริษัทนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Company) รางวัลความยั่งยืนแห่งเอเชีย (Sustainable Asia Award) และเป็นปีแรกที่ได้รับรางวัลความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia's Best CSR)รางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของผู้นำในการบริหารจัดการด้านการเงินที่เป็นเลิศ การสื่อสารกับนักลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีธรรมาภิบาล พร้อมทั้งการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีความโดดเด่นด้านการสื่อสารข้อมูลไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มขององค์กร โดยยึดมั่นหลักการเปิดเผยข้อมูลที่มีความโปร่งใส ชัดเจน ถูกต้อง เพื่อให้องค์กรมีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง OR ได้รับรางวัล Sustainable Asia Award และ Asia's Best CSR จากโครงการที่มุ่งสร้างโอกาสให้ผู้คน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน เช่น โครงการพัฒนาการปลูกกาแฟอย่างยั่งยืน โครงการ Café Amazon Circular Economy โครงการ Café Amazon for Chance โครงการไทยเด็ด และการครองอันดับ 1 ดัชนีความยั่งยืนระดับโลก DJSI ของโลกในกลุ่มธุรกิจค้าปลีก รวมถึงโครงการ CSR สนับสนุนชุมชนรอบพื้นที่ปฏิบัติการของ OR และการช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยพิบัติและอุทกภัยต่าง ๆ มาโดยตลอดทั้งนี้ รางวัล Asian Excellence Awards จัดโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia ซึ่งเป็นสื่อชั้นนำของเอเชียด้านการเงินที่ส่งเสริมธรรมาภิบาลและได้รับความนิยมและความไว้วางใจจากกลุ่มนักธุรกิจและนักลงทุน