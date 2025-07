ไทยออยล์คว้า 5 รางวัลยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย จาก “Asian Excellence Award 2025”

คุณวันวิสาข์ ญาณจินดา ผู้จัดการฝ่ายการคลัง บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้ารับมอบรางวัลสำคัญ ประกอบด้วย รางวัลซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia’s Best CEO) รางวัลซีเอฟโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia’s Best CFO) และรางวัลความยั่งยืนแห่งเอเชีย (Sustainable Asia Award) นอกจากนี้ คุณชุลียล เลี้ยงรื่นรมย์ ผู้จัดการแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Professional) และ รางวัลบริษัทนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Company)รางวัลดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความสามารถของผู้นำในการนำพาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตอกย้ำความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลควบคู่ไปกับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน และสะท้อนถึงความน่าเชื่อถือ ให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย