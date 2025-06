“ประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ” CEO CPF คว้ารางวัล Asia’s Best CEO และ Thailand Top CEO of the YEAR 2025

จากแนวนโยบายการทำงานที่เน้นขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล นำแนวคิดนวัตกรรมที่ยั่งยืน (Sustainovation) มาใช้เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) ให้ผู้บริโภคทั่วโลก ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีและสร้างความผูกพันของพนักงานในองค์กร สามารถสร้างความพึงพอใจให้ผู้มีส่วนได้เสียรอบด้าน รวมถึงการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้ผู้ถือหุ้น ทำให้ “นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ” ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ได้รับการยอมรับจากสถาบันชั้นนำในระดับประเทศและภูมิภาค ด้วยรางวัล Asia’s Best CEO และ THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2025โดย “รางวัลซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย” (Asia’s Best CEO) ได้รับจากเวที The 15th Asian Excellence Awards 2025 ที่ฮ่องกง จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 15 โดย Corporate Governance Asia สื่อชั้นนำด้านการเงินของฮ่องกง และเอเชีย และยังได้รับรางวัล “THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2025” ประเภทเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร จาก ฯพณฯ นุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี จัดโดยนิตยสาร BUSINESS+ ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สะท้อนความสามารถในการบริหารงานที่มุ่งเน้นความยั่งยืน พัฒนาองค์กรท่ามกลางความท้าทายและความผันผวน เป็นแบบอย่างของผู้นำในโลกยุคใหม่ประธานคณะผู้บริหารซีพีเอฟกล่าวถึง หลักในการทำงานที่นำมาสู่ความสำเร็จว่า องค์กร CPF ต้องคิดเรื่องใหม่ๆ ในฐานะที่เราเป็นองค์กรที่เป็นผู้นำ มีภาระหน้าที่ต้องสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า อีกเรื่องที่สำคัญคือ การผนึกกำลังในการทำงานเป็นทีมร่วมกัน เพราะทีมที่ทำงานร่วมกันเท่านั้นถึงจะมีพลังเพียงพอในการคิดเรื่องใหม่ๆ ทำเรื่องใหม่ๆ ในการพัฒนาสินค้า กระบวนการ เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้านอกจากนี้ ปีนี้ซีพีเอฟยังคว้ารางวัลจากเวที Asian Excellence Award 2025 ได้แก่ รางวัลซีเอฟโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia’s Best CFO) มอบให้ นายไพศาล จิระกิจเจริญ ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน จากความสำเร็จในการบริหารการเงินและการวางแผนธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Best Investor Relations Professional) มอบให้ นางกอบบุญ ศรีชัย ผู้บริหารสูงสุด สายงานกิจการองค์กรและลงทุนสัมพันธ์ จากความโดดเด่นด้านการเปิดเผยข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีรางวัลประเภทองค์กร 2 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลบริษัทนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Best Investor Relations Company) สะท้อนถึงมาตรฐานความโปร่งใสและเป็นธรรมในการเผยแพร่ข้อมูล และรางวัลความยั่งยืนแห่งเอเชีย 2025 (Sustainable Asia Award 2025) จากการที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)ความสำเร็จที่ได้รับทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค เป็นบทพิสูจน์ถึงการบริหารงานที่สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก เป็นพลังสำคัญขับเคลื่อน “ครัวของโลก” เติบโตแข็งแกร่ง เป็นส่วนหนึ่งของกลไกพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน