UNIQ คาดขายหุ้นกู้10 - 12 พ.ย.นี้ กระแสดี

เปิดจุดเด่นหุ้นกู้ "ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น " เตรียมเสนอขายประชาชนเป็นการทั่วไป ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายนนี้ อายุหุ้นกู้ 2 ปี 6 เดือน ด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.50% ต่อปี ขณะที่ประวัติการออกหุ้นกู้ที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถไถ่ถอนหุ้นกู้และจ่ายดอกเบี้ยได้ตามกำหนดชำระทุกงวด
พร้อมตอกย้ำความมั่นใจให้กับผู้ลงทุนด้วยความมั่นคงของธุรกิจ ในฐานะบริษัทรับเหมาก่อสร้างชั้นนำของไทยที่มีความสามารถในการแข่งขันที่แข็งแกร่งด้านงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐ ด้วยมูลค่างานในมือรอรับรู้ (backlog) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 จำนวน 37,677 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้จนถึงปี 2572 เผยภาครัฐเร่งเบิกจ่ายงบประมาณ และแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนโยบายขาลง เป็นปัจจัยหนุน
นายเติมพงษ์ เหมาะสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหาร กลุ่มงานบัญชีและการเงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ UNIQ บริษัทรับเหมาก่อสร้างชั้นนำของไทย เปิดเผยว่า หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.50% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ ที่บริษัทเตรียมออกและเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 จะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุนเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา ด้วยปัจจัยสนับสนุนหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นอายุของหุ้นกู้ อัตราผลตอบแทน รวมถึงความมั่นคงของกิจการ โดยหุ้นกู้ชุดดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2568 ที่อันดับ BB+ แนวโน้ม “Stable” และอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรที่ อันดับ BBB- แนวโน้ม “Stable” (คงที่)
“ที่ผ่านมา UNIQ จ่ายดอกเบี้ยและไถ่ถอนหุ้นกู้ตรงเวลามาโดยตลอด ไม่เคยมีประวัติผิดนัดชำระหนี้ ทำให้บริษัทฯ มั่นใจว่าหุ้นกู้ครั้งนี้ที่จะเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ลงทุน ด้วยความมั่นคงทางการเงินของบริษัทฯ ประกอบกับ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 บริษัทฯ มีงานในมือรอรับรู้ (Backlog) มูลค่า 37,677 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้จนถึงปี 2572 ขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีความสามารถในการแข่งขันที่สูงในการรับงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ โดยเฉพาะโครงการภาครัฐ ด้วยการนำเทคโนโลยีก่อสร้างใหม่ ๆ (Construction Technology) เข้ามาเพื่อพัฒนาวิธีการก่อสร้างให้ทันสมัย รวมถึงนำเทคโนโลยีด้านไอที (Intelligence Technology) มาพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สะท้อนถึงการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งในอุตสาหกรรมก่อสร้างของ UNIQ ทำให้เรายังคงได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐในการรับงานโครงการขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง” นายเติมพงษ์กล่าว
การออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ UNIQ เสนอขายผ่านสถาบันการเงินจำนวน 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้ลงทุนสามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
ด้านที่ปรึกษาทางการเงิน UNIQ เปิดเผยว่า จุดเด่นของหุ้นกู้ UNIQ นอกจากจะอยู่ที่อายุของหุ้นกู้ที่ 2 ปี 6 เดือน ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ลงทุนทั่วไปแล้ว อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.50% ต่อปี เป็นอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสม และด้วยประวัติการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นของ UNIQ ที่ไม่เคยผิดนัดชำระ จึงเป็นทางเลือกสำหรับการลงทุนที่น่าสนใจในภาวะแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนโยบายขาลงและทิศทางเศรษฐกิจยังต้องเผชิญกับความท้าทายในหลายด้าน นอกจากนี้ การที่รัฐบาลประกาศเร่งเบิกจ่ายงบประมาณ จะเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญที่ทำให้บริษัทฯ สามารถรับงานภาครัฐได้มากขึ้นในอนาคตอีกด้วย
UNIQ เป็นผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างชั้นนำของไทย ที่มุ่งเน้นงานสาธารณูปโภคขนาดกลางและขนาดใหญ่ เช่น สถานีกลางบางซื่อ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในด้านบริหารการจัดการและการเลือกใช้เทคโนโลยีระดับสูงให้เหมาะสม และยังเป็นผู้เชี่ยวชาญงานก่อสร้างสะพานโครงสร้างเหล็กและสะพานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก งานก่อสร้างอุโมงค์รถยนต์ลอดใต้ทางแยก งานก่อสร้างทางพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กและแอลฟัลท์ติกคอนกรีต งานระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน ทั้งไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์ รวมถึงงานในโครงการรับเหมาก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่มูลค่าโครงการสูง หรือเป็นโครงการที่ต้องอาศัยความชำนาญหรือเทคโนโลยีเฉพาะด้าน
ลูกค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ เช่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน การประปานครหลวง การไฟฟ้านครหลวง การรถไฟแห่งประเทศไทย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย บมจ.ท่าอากาศยานไทย เป็นต้น ทำให้ความเสี่ยงในการไม่ได้รับชำระเงินอยู่ในระดับต่ำ นอกจากนี้ผลงานของบริษัทฯ ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางถึงคุณภาพและการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพสูง ทำให้มีโอกาสรับงานจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจหุ้นกู้ UNIQ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th หรือติดต่อสถาบันการเงินที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือโทร. 0-2111-1111 โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Money Connect by Krungthai บนแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 0-2695-5555
บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โทร. 02-249-2999
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-660-6688
บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-205-7000 ต่อ 7387