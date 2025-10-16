UNIQ เตรียมออกหุ้นกู้2ปีครึ่งให้ดอกเบี้ย 6.50% ต่อปี

ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น เตรียมเสนอขายหุ้นกู้อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 6.50% ต่อปี ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป คาดเสนอขายระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2568 ผ่านสถาบันการเงิน 5 แห่งที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เผยหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2568 ที่ระดับ BB+ และอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรที่ระดับ BBB- แนวโน้ม “Stable” (คงที่) สะท้อนความสามารถในการแข่งขันที่แข็งแกร่งในการรับงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐ มั่นใจนักลงทุนให้การตอบรับดี
นายเติมพงษ์ เหมาะสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหาร กลุ่มงานบัญชีและการเงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ UNIQ บริษัทรับเหมาก่อสร้างชั้นนำของไทย เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 6.50% ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
หุ้นกู้ดังกล่าวจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป คาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2568 ผ่านสถาบันการเงินที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) กำหนดจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
สำหรับหุ้นกู้ที่จะเสนอขายครั้งนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2568 ที่ระดับ BB+ ขณะที่อันดับความน่าเชื่อถือองค์กรอยู่ที่ BBB- แนวโน้ม “Stable” (คงที่) โดยทริสเรทติ้ง ระบุว่า อันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนถึงความสามารถในการแข่งขันที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ ในการรับงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐ โดยในช่วงครึ่งแรกของปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินงานรวม 5.5 พันล้านบาท ซึ่งสูงกว่าทริสเรทติ้ง คาดไว้เล็กน้อย และมีกำไรจากการดำเนินงานที่ดีกว่าที่คาด โดยมีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย หรือ EBITDA อยู่ที่ 1.3 พันล้านบาท และ EBITDA Margin อยู่ที่ประมาณ 23%
UNIQ เป็นผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างชั้นนำของไทย ที่มุ่งเน้นงานสาธารณูปโภคขนาดกลางและขนาดใหญ่ เช่น สถานีกลางบางซื่อ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในด้านบริหารการจัดการและการเลือกใช้เทคโนโลยีระดับสูงให้เหมาะสม และยังเป็นผู้เชี่ยวชาญงานก่อสร้างสะพานโครงสร้างเหล็กและสะพานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก งานก่อสร้างอุโมงค์รถยนต์ลอดใต้ทางแยก งานก่อสร้างทางพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กและแอลฟัลท์ติกคอนกรีต งานระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน ทั้งไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์ รวมถึงงานในโครงการรับเหมาก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่มูลค่าโครงการสูง หรือเป็นโครงการที่ต้องอาศัยความชำนาญหรือเทคโนโลยีเฉพาะด้าน
ลูกค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ เช่น กรมทางหลวง การไฟฟ้านครหลวง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย บมจ.ท่าอากาศยานไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นต้น ทำให้ความเสี่ยงในการไม่ได้รับชำระเงินอยู่ในระดับต่ำ นอกจากนี้ผลงานของบริษัทฯ ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางถึงคุณภาพและการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพสูง ทำให้มีโอกาสรับงานจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 879.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างมากจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 74.19 ล้านบาท โดยปัจจัยสำคัญมาจากกลุ่มบริษัทฯ ได้รับชำระเงินค่างานคงค้างรวมรายได้ดอกเบี้ยรับจากการชนะคดีเป็นจำนวนเงิน 826.40 ล้านบาท
ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับเงินค่างานตามสัญญาในงานก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต สัญญาที่ 1 งานโยธาสำหรับสถานีกลางบางซื่อและศูนย์ซ่อมบำรุง เป็นจำนวนเงิน 7,394.84 ล้านบาท ซึ่งช่วยเสริมสภาพคล่องและลดภาระหนี้สินอย่างมีนัยสำคัญ สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของสถานะการเงินของบริษัทฯ และโอกาสในการเติบโตของธุรกิจในอนาคต นอกจากนี้ ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2568 บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างกับกรมชลประทาน ในการก่อสร้างขุดคลองระบายน้ำหลาก พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 7 โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยโครงการมีมูลค่ารวม 849.70 ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าเฉพาะสัดส่วนของบริษัทฯ คิดเป็น 467.335 ล้านบาท ขณะที่มูลค่างานในมือ (backlog) ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 อยู่ที่ 37,677.03 ล้านบาท ซึ่งสามารถทยอยรับรู้รายได้จนถึงปี 2572
“UNIQ มุ่งมั่นที่จะสร้างการเติบโตในระยะยาว โดยยึดแนวทางการดำเนินงานตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3 ด้าน คือ การใส่ใจสิ่งแวดล้อม สังคม และหลักธรรมาภิบาล บริษัทฯ ให้ความสำคัญและตระหนักถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งผลักดันให้บริษัทฯ มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการดำเนินธุรกิจ โดยที่มีการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ ซึ่งมั่นใจว่าโอกาสและศักยภาพในการรับงานโครงการใหญ่ของ UNIQ และการเติบโตอย่างยั่งยืนจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนที่สนในหุ้นกู้ของบริษัทฯ ได้อย่างแน่นอน” รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหาร กลุ่มงานบัญชีและการเงิน UNIQ กล่าว
สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจหุ้นกู้ UNIQ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th หรือติดต่อสถาบันการเงินที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)