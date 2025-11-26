SAเตรียมชำระคืนหุ้นกู้ก่อนกำหนด2 ชุด มูลค่ากว่า 500 ลบ.

ไซมิส แอสเสท หรือ SA ประกาศไถ่ถอนหุ้นกู้ 2 ชุด รวมมูลค่ากว่า 500 ล้านบาท ก่อนครบกำหนด ชี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนบริหารสภาพคล่องและโครงสร้างทางการเงินอย่างเป็นระบบ สะท้อนฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง พร้อมเดินหน้าเสริมความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง ฟากผู้บริหารขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่าน ที่เชื่อมั่นและไว้วางใจหุ้นกู้ของ SA มาโดยตลอด พร้อมโชว์ภาพรวมปี 68 ลุยโครงการมิกซ์ยูสสไตล์ Health & Wellness เดินหน้าทยอยโอนโครงการใหม่ และขยายฐานรายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้อง มุ่งสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
นางสาวสุนันทา สิ่งสรรเสริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (SA) เปิดเผยว่า การเตรียมไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของแผนบริหารจัดการสภาพคล่องและโครงสร้างธุรกิจอย่างเป็นระบบ เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นและตอกย้ำสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัท สำหรับหุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่น คือรุ่น SASST25DA ครบกำหนดชำระ 27 ธันวาคม 2568 มูลค่า 309.60 ล้านบาท และ รุ่น SASST261A ครบกำหนดชำระ 27 มกราคม 2569 มูลค่า 227.60 ล้านบาท โดยทั้งสองรุ่นมีอัตราดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี และบริษัทได้ประกาศกำหนดวันชำระคืนก่อนกำหนดในวันที่ 12 ธันวาคม 2568
"บริษัทฯ ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่าน ที่เชื่อมั่นและไว้วางใจหุ้นกู้ของ SA มาโดยตลอด ความเชื่อมั่นของท่านคือแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ดำเนินการบริหารจัดการธุรกิจอย่างรอบคอบและโปร่งใส และให้ความสำคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินอย่างเคร่งครัด การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับแนวทางการเติบโตในระยะยาว เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการลงทุนของท่านจะมีเสถียรภาพ และสามารถสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงได้อย่างต่อเนื่อง" นางสุนันทากล่าว
สำหรับภาพรวมผลงานปี 2568 บริษัทฯ เปิดตัวโครงการใหม่ “Silver Age Residence and Medical Center” มูลค่ารวมกว่า 2,300 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการมิกซ์ยูสสไตล์ Health & Wellness โดยร่วมมือกับ ศูนย์การแพทย์ศรีพัฒน์ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมีโครงการใหม่พร้อมโอนได้แก่ Landmark At MRTA Station และ Landmark At Grand Station นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีพอร์ตโครงการพร้อมโอนครอบคลุมหลายเซกเมนต์ ทั้ง บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าหลากหลายกลุ่ม ขณะเดียวกันยังมุ่งเน้นขยายฐานรายได้ Recurring Income จากธุรกิจที่เกี่ยวข้อง อาทิ Health & Wellness, F&B, Rental Space, Property Service และ Finance & Investment เพื่อมุ่งสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว