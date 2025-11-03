A5 ชำระคืนหุ้นกู้ตามนัด ตอกย้ำการเงินแกร่ง

แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป ประกาศชำระคืนหุ้นกู้ชุด AFIVE25NA ครั้งที่ 1/2566 พร้อมดอกเบี้ยครบตามกำหนดไถ่ถอนวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 สะท้อนศักยภาพการบริหารสภาพคล่องที่มั่นคง ท่ามกลางภาวะตลาดผันผวน เตรียมระดมทุนออกหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 อายุ 1 ปี 9 เดือน
นางสาวณิชาอรณ์ ตรีทิพย์รัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ A5 ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบ-แนวสูงระดับลักชัวรี กล่าวว่า บริษัทได้ดำเนินการชำระคืนหุ้นกู้ชุด AFIVE25NA ซึ่งเป็นหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 พร้อมดอกเบี้ย ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งได้มอบหมายให้ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายทะเบียนหุ้นกู้เป็นผู้ดำเนินการ
การชำระคืนหุ้นกู้เต็มจำนวนตามกำหนดในครั้งนี้ สะท้อนถึงวินัยทางการเงินและศักยภาพด้านการบริหารสภาพคล่องของบริษัทฯ ท่ามกลางภาวะตลาดที่มีความผันผวน ตอกย้ำความเชื่อมั่นของนักลงทุนและผู้ถือหุ้นกู้ต่อความแข็งแกร่งทางการเงินของ A5 และศักยภาพในการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างมั่นคงในระยะยาว
ปีนี้ A5 ยังคงเดินหน้าด้วยกลยุทธ์การพัฒนาโครงการบน “ทำเลศักยภาพ (Strategic Location)” ที่มีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมเตรียมเปิดตัว 5 โครงการใหม่ภายในปี 2571 รวมมูลค่า 6,130 ล้านบาท เพื่อขยายพอร์ตการพัฒนาโครงการในทุกทำเลศักยภาพ ปัจจุบันบริษัทฯ มียอดขายรอรับรู้รายได้ (Backlog) กว่า 600 ล้านบาท (ณ 28 ตุลาคม 2568) จากโครงการ แซงค์ รอยัล ดิ เอททีน บางนา กม.7, วนา ราชพฤกษ์ เวสวิล และ แซงเคียม กรุงเทพกรีฑา ซึ่งเตรียมทยอยรับรู้รายได้เข้ามาใน Q4 เป็นต้นไป
จากความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ส่งผลให้หุ้นกู้รุ่นแรกได้รับการตอบรับเต็มจำนวน (Sold Out) อย่างรวดเร็ว และเพื่อเป็นการรองรับแผนการขยายธุรกิจและการพัฒนาโครงการใหม่อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงเตรียมเดินหน้าระดมทุนรอบใหม่ โดยเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 อายุ 1 ปี 9 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยหุ้นกู้ชุดดังกล่าว เสนอขายแก่นักลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ กำหนดวันจองซื้อระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2568 และเสนอขายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จำนวน 4 แห่ง คือ บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) บริษัท หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โดยมีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ และ บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
สำหรับวัตถุประสงค์ในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงเสริมสภาพคล่องทางการเงิน และรองรับการขยายธุรกิจใหม่ของบริษัทในอนาคต พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาโครงการคุณภาพระดับลักชัวรีบนทำเลศักยภาพ ควบคู่ไปกับการบริหารการเงินอย่างมีวินัย เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน พร้อมเสริมความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้นกู้ในระยะยาว