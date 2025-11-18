SA ปิดดีลหุ้นกู้ 680.40 ลบ. ผลตอบรับคึก

“ไซมิส แอสเสท ” ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้มีประกันชุดใหม่ มูลค่า 680.40 ล้านบาท หลังผลตอบรับจากนักลงทุนอบอุ่น สะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพ และความแข็งแกร่งของบริษัทฯ ภายใต้แผนขับเคลื่อนธุรกิจอสังหาฯ แบบครบวงจร ฟากผู้บริหาร “คุณสุนันทา สิ่งสรรเสริญ” ระบุเตรียมกระแสเงินสดสำหรับชำระคืนหุ้นกู้ที่จะถึงกำหนดเรียบร้อย พร้อมต่อยอดธุรกิจสู่ Health & Wellness เพื่อสร้างการเติบโตยั่งยืน
นางสุนันทา สิ่งสรรเสริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (SA) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ภายใต้แนวคิด “Asset of Life – สร้างกำไรให้กับทุกการใช้ชีวิต” เปิดเผยว่า การเสนอขายหุ้นกู้มีประกันชุดใหม่ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม และ 3 – 4 พฤศจิกายน 2568 ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่เป็นอย่างดี ทำให้ได้รับยอดจองวงเงินที่เสนอขาย มูลค่า 680.40 ล้านบาท ถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อศักยภาพและการเติบโตของบริษัทฯ
สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าว บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีทั้งแบบมีประกันและไม่มีประกัน โดยมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน แบ่งออกเป็น 3 ชุด อายุ 1 ปี - 2 ปี 11 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.8% - 7.5% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน สำหรับสินทรัพย์ค้ำประกันมูลค่ากว่า 1.4 เท่า ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เป็นห้องชุดโรงแรม Crowne Plaza Bangkok Rama9 เป็นหลัก โดยเงินระดมทุนครั้งนี้จะนำไปชำระคืนหุ้นกู้เดิม (roll-over)
"บริษัทฯ รู้สึกยินดีและขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตไปพร้อมกับไซมิส แอสเสท การได้รับการตอบรับที่ดีในครั้งนี้ถือเป็นแรงสนับสนุนสำคัญที่ตอกย้ำความแข็งแกร่งของบริษัทฯ และเราจะเดินหน้าพัฒนาโครงการคุณภาพ พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทุกการลงทุนอย่างต่อเนื่อง"
สำหรับภาพรวมปี 2568 บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าโอนโครงการต่อเนื่อง อาทิ Landmark At MRTA Station , Landmark At Grand Station ซึ่งเป็นแรงขับสำคัญในการรับรู้รายได้ ขณะเดียวกันเตรียมเปิดตัวโครงการใหม่ “Silver Age Residence and Medical Center” มูลค่ารวมกว่า 2,300 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการมิกซ์ยูสสไตล์ Health & Wellness โดยร่วมมือกับ ศูนย์การแพทย์ศรีพัฒน์ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็น “Wellness Property” ที่ต่อยอดจากแนวคิด “Asset of Life – สร้างกำไรให้กับทุกการใช้ชีวิต” สะท้อนศักยภาพการพัฒนาโครงการคุณภาพที่ตอบโจทย์ทั้งผู้อยู่อาศัยจริงและนักลงทุน
นอกจากนี้ SA ยังได้เข้าร่วม “แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย” (CAC) และได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการในเดือนมีนาคม 2567 สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และมีจริยธรรม