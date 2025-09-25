A5 ยื่นไฟลิ่งขายหุ้นกู้รอบ2 ให้ ดอกเบี้ย7.50%

“แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป ”ยื่นไฟลิ่ง ต่อ ก.ล.ต. เตรียมเสนอขายหุ้นกู้อายุ 1 ปี 9 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.50% เสนอขาย แก่นักลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ คาดจองซื้อช่วง 4-6 พ.ย. 2568 เพื่อพัฒนาโครงการใหม่ ต่อยอดการเติบโตในอนาคต
นางสาวณิชาอรณ์ ตรีทิพย์รัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ A5 เปิดเผยว่า A5 ยื่นไฟลิ่ง ต่อ ก.ล.ต. เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2568 อายุ 1 ปี 9 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.50% เสนอขาย แก่นักลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ คาดจองซื้อช่วง 4-6 พ.ย. 2568 เพื่อพัฒนาโครงการใหม่ ต่อยอดการเติบโตในอนาคต รวมถึงเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
ปัจจุบัน A5 มีโครงการที่อยู่ระหว่างขายรวมทั้งสิ้น 2 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 2,928 ล้านบาท คือ โครงการ VANA Ratchapruek-Westville (วนา ราชพฤกษ์-เวสต์วิลล์) ที่มียอดขายแล้วมากกว่า 70% ของเฟสที่เปิดขายในปัจจุบัน และโครงการ CINQ ROYAL The Eighteen Bangna KM.7 (แซงค์ รอยัล ดิ เอททีน บางนา กม.7) ที่มียอดขายแล้วกว่า 40% ของโครงการ ทั้งสองโครงการยังคงได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มลูกค้าระดับบนที่มองหาบ้านซึ่งไม่ได้เป็นเพียงที่อยู่อาศัย แต่เป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จและ สะท้อนวิสัยทัศน์และความมั่นคงพร้อมส่งต่อเป็นมรดกให้คนรุ่นต่อไป
สำหรับ ทิศทางการเติบโตในอนาคต บริษัทเตรียมเปิดตัวแบรนด์ใหม่ Cinquième (แซงเคียม) ในไตรมาส 4/2568 ซึ่งเป็นการต่อยอดความสำเร็จ จาก Cinq Royal และ Vana Residence ตอกย้ำ ภาพลักษณ์ผู้นำอสังหาริมทรัพย์ ที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวสูงสุด ความแตกต่าง และคุณค่าที่ส่งต่อได้ในระยะยาว สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทที่มุ่งสู่ การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ด้านผลประกอบการ ครึ่งปีแรก 2568 บริษัททำรายได้รวม 697.78 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 101.23 ล้านบาท ขณะที่ ปี 2567 ทำรายได้รวม 1,900.99 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 453.28 ล้านบาท
นอกจากนี้ ความสำเร็จจาก การออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2568 ที่ได้รับการตอบรับเกินความคาดหมายเป็นเครื่องยืนยันถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในวิสัยทัศน์และพื้นฐานทางการเงินที่แข็งแรงของ A5 สำหรับการออกหุ้นกู้ครั้งใหม่นี้ จึงนับเป็นอีกก้าวสำคัญในการเสริมสภาพคล่อง และเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการใหม่ เพื่อผลักดันให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง และก้าวขึ้นสู่ผู้นำในตลาดอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรี
ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท A5 มีเป้าหมายที่จะรักษาความแข็งแกร่งทางการเงิน ควบคู่กับการขยายโครงการใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดระดับบน การออกหุ้นกู้ครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมกับการเติบโตของ A5 ในอนาคต
โดยบริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แล้ว
โดยหุ้นกู้ชุดดังกล่าว เสนอขายแก่นักลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ คาดกำหนดวันจองซื้อระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2568 และ คาดเสนอขายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จำนวน 4 แห่ง คือ บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) บริษัท หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โดยมีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ และ บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
สำหรับวัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้ เพื่อใช้เป็น เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงเสริมสภาพคล่องทางการเงิน รองรับการขยายธุรกิจใหม่ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นและศักยภาพของ A5 ที่พร้อมเดินหน้าสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน