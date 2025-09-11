JMT เตรียมออกหุ้นกู้ชุดใหม่ 2 ชุด ชูดอกเบี้ย 4.80 – 5.10%

เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 3 จำนวน 2 ชุด ให้อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.80 – 5.10%ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ คาดว่าเสนอขายระหว่างวันที่ 25 – 26 และวันที่ 29 กันยายน 2568 นี้ เพื่อนำเงินไปใช้เสริมความแข็งแกร่งในการเข้าซื้อหนี้ด้อยคุณภาพที่ประมูลซื้อจากบริษัท / สถาบันการเงินมาบริหาร และหุ้นกู้ได้รับอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ อยู่ที่ “BBB+” แนวโน้ม “คงที่” และ อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ “BBB+” จัดอันดับจาก ทริสเรทติ้ง
นายสุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) หรือ JMT กล่าวว่า JMT เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 3/2568 ต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน (PO) โดยเป็นหุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 2 ชุด ได้แก่ หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 8 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ [4.80]% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ [5.10]% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ คาดว่าเสนอขายระหว่างวันที่ 25 – 26 และวันที่ 29 กันยายน 2568 นี้ มีสำหรับ วัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปใช้เสริมความแข็งแกร่งในการเข้าซื้อหนี้ด้อยคุณภาพที่ประมูลซื้อจากบริษัท / สถาบันการเงินมาบริหาร
อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ อยู่ที่ “BBB+” แนวโน้ม “คงที่” และ อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ “BBB+” จัดอันดับโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2568 อันดับเครดิตองค์กรของ JMT อยู่ในระดับเท่ากับอันดับเครดิตองค์กรของ JMART ซึ่งสะท้อนถึงสถานะของบริษัทที่เป็นบริษัทลูกหลัก (Core Subsidiary) ของ JMART โดยเป็นไปตาม “เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตกลุ่มธุรกิจ” ของทริสเรทติ้ง ทั้งนี้ JMT มีบทบาทสำคัญต่อกลุ่มเจมาร์ท (JMART Group) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจด้านการเงิน โดยบริษัททำหน้าที่เป็นแกนหลักที่ช่วยสนับสนุนผลการดำเนินงานของธุรกิจการเงินอื่น ๆ ภายในกลุ่ม
นายสุทธิรักษ์กล่าวว่า “เราเชื่อว่า การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับบริษัทในหลายด้าน โดยเฉพาะการเตรียมพร้อมกระแสเงินสดไว้สำหรับการขยายพอร์ตบริหารหนี้ ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง อีกทั้ง จากภาพรวมผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้น และแนวโน้มการเติบโตในอนาคต จะสนับสนุนให้ JMT มีกระแสเงินสดที่เพียงพอในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต”
โดย JMT ตั้งเป้าปี 2568 กำไรให้ได้ตามเป้าหมาย ท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจ โดยจะรักษากระแสเงินสดให้เพียงพอ พร้อมกับวางงบซื้อหนี้ด้อยคุณภาพ ปีนี้ 2,000 ล้านบาท จากสิ้นปี 2567 JMT ใช้เงินลงทุนซื้อหนี้ 1,139 ล้านบาท และกำลังเดินหน้ารุกตลาด Insure Tech ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตสูง เพื่อสร้างการเติบโตระยะยาวและเสริมพอร์ตธุรกิจให้แข็งแกร่ง
สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) หรือ JMT สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th หรือติดต่อผ่านสถาบันการเงินซึ่งเป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุ: บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน