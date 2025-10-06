SA เตรียมออกล็อตใหม่ 3 ชุด - ชูดอกเบี้ยสูงสุด 7.5%ต่อปี

“ไซมิส แอสเสท ” ประสบความสำเร็จในการระดมทุนหุ้นกู้อย่างต่อเนื่อง สะท้อนนักลงทุนและสถาบันให้ความเชื่อมั่น พร้อมเติบโตไปด้วยกัน ล่าสุดเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ 3 ชุดใหม่ มีทั้งแบบหุ้นกู้มีหลักประกันและไม่มีประกัน ชูอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 7.5% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน คาดเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 31 ต.ค. และ 3–4 พ.ย. 68 นี้
นายมณเฑียร ยิ่งดำนุ่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการร่วม บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (SA) กล่าวว่า จากความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ ก่อนหน้านี้ ต้องขอขอบคุณนักลงทุนที่ให้ความเชื่อมั่นและให้การตอบรับเป็นอย่างดี สะท้อนถึงความมั่นใจในศักยภาพและการวางแผนทางการเงินที่รอบคอบของบริษัทฯ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา SA ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย และยังคงรักษาวินัยทางการเงินอย่างเข้มงวด
พร้อมกันนี้ บริษัทฯ เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีทั้งแบบมีประกันและไม่มีประกัน
โดยมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน แบ่งออกเป็น 3 ชุด ประกอบด้วย
หุ้นกู้ชุดที่ 1 : อายุ 1 ปี หุ้นกู้ไม่มีประกัน อัตราดอกเบี้ย 7.0% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
หุ้นกู้ชุดที่ 2 : อายุ 1 ปี 6 เดือน หุ้นกู้มีประกัน อัตราดอกเบี้ย 6.8% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
หุ้นกู้ชุดที่ 3 : อายุ 2 ปี 11 เดือน หุ้นกู้มีประกัน อัตราดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
ทั้งนี้ เตรียมเสนอขายให้แก่ นักลงทุนทุกสถาบันหรือนักลงทุนรายใหญ่ โดยคาดว่าจะเปิดจองซื้อได้ในวันที่ 31 ตุลาคม และ 3 – 4 พฤศจิกายน 2568 (ตามกำหนดการคาดการณ์) จองซื้อขั้นต่ำกำหนดที่ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท สำหรับสินทรัพย์ค้ำประกันมูลค่ากว่า 1.4 เท่า ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เป็นห้องชุดโรงแรม Crowne Plaza Bangkok Rama9 เป็นหลัก
สำหรับวัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้ไปชำระคืนหุ้นกู้เดิม (roll-over) สะท้อนถึงการบริหารจัดการทางการเงินอย่างมีวินัยและต่อเนื่อง โดยยังคงรักษาความมั่นคงด้านสภาพคล่องและความเชื่อมั่นของนักลงทุน
นักลงทุนที่สนใจลงทุนหุ้นกู้ SA สามารถติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ผู้จัดจำหน่าย 11 แห่ง ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท หลักทรัพย์ อพอลโล่ เวลธ์ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด, บริษัท หลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัท หลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด หรือสอบถามข้อมูลหุ้นกู้เพิ่มเติมได้ที่ Line Official @sainvestment
ส่วนแผนการดำเนินธุรกิจในช่วงปลายปีนี้ บริษัทฯ เตรียมโอนกรรมสิทธิ์โครงการ Landmark At Grand Station และต้นปีหน้าเตรียมโอนโครงการ Landmark At Kaset TSH Station ซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่อยู่ในทำเลศักยภาพ เหมาะสำหรับการซื้อเพื่ออยู่อาศัยหรือการลงทุน ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าอย่างดี สอดคล้องกับกลยุทธ์การพัฒนาโครงการคุณภาพภายใต้แนวคิด “Asset of Life” ที่มุ่งสร้างกำไรให้ชีวิตทั้งด้านการอยู่อาศัยและการลงทุน