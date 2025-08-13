ตลาด mai รับ HANN เข้าเทรดวันแรก 14 ส.ค.ด้วยมาร์เก็ตแคป 392 ลบ.

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ mai รับ บมจ. โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน mai ภายใต้กลุ่มบริการ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "HANN" ในวันที่ 14 สิงหาคม 2568
HANN และบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาล ให้บริการครอบคลุมการรักษาโรคเฉพาะทางที่หลากหลาย โดยมีโรงพยาบาลเอกชนภายใต้กลุ่มบริษัททั้งหมด 3 แห่ง ได้แก่ (1) โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล (2) โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ และ (3) โรงพยาบาลรวมแพทย์ยโสธร ครอบคลุมกว่า 16 ศูนย์การแพทย์และคลินิก โดยมีจำนวนเตียงรวมทั้งหมด 148 เตียงในจังหวัดมุกดาหาร และยโสธร นอกจากนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการทุติยภูมิที่ให้บริการรับส่งต่อผู้ป่วยในจังหวัดยโสธร และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนท้องถิ่นในจังหวัดมุกดาหาร ยโสธร และจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนลูกค้าต่างชาติในแถบลุ่มแม่น้ำโขง สำหรับไตรมาสแรก สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากกลุ่มลูกค้าทั่วไป บริษัทประกันและคู่สัญญาบริษัทเอกชน ต่อกลุ่มลูกค้าตามโครงการสวัสดิการภาครัฐ ตามโครงการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และโครงการอื่นๆ ในสัดส่วน 74 : 26
HANN มีทุนชำระแล้วหลัง IPO 280 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 400 ล้านหุ้นและหุ้นสามัญเพิ่มทุน 160 ล้านหุ้น เสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 145.02 ล้านหุ้น ผู้มีอุปการคุณของบริษัทไม่เกิน 8.66 ล้านหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของกลุ่มบริษัท ไม่เกิน 6.32 ล้านหุ้น โดยเสนอขายผู้ลงทุนระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2568 ในราคาหุ้นละ 0.70 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 112 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 392 ล้านบาท
ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ประมาณ 10.25 เท่า คำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568 ซึ่งเท่ากับ 38.24 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.07 บาท โดยมีบริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และมีบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ
นางประภาศรี สุฉันทบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร HANN เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลามากกว่า 30 ปี บริษัทมุ่งมั่นให้การรักษาพยาบาล และบริการที่มีคุณภาพ รวมทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทีมแพทย์มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีความชำนาญในการรักษาโรคที่ซับซ้อน สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จะนำไปใช้เพื่อโครงการก่อสร้างอาคาร 3 ชั้นของโรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล และโครงการก่อสร้างอาคารใหม่ของโรงพยาบาลนายแพทย์หาญ
HANN มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO คือ บริษัท หาญ โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป จำกัด ถือหุ้น 35.71% นางประภาศรี สุฉันทบุตร ถือหุ้น 27.35% และนางสาวพรพัฏ วิริยพันธ์ 4.55% โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท