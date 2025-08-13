NKT ไตรมาสนี้รายได้กำไรขยับเพิ่ม

โรงพยาบาลนครธน เปิดงบไตรมาส 2 กวาดรายได้รวม 492 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4% กำไรสุทธิ 42 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1% เร่งเดินหน้าลงทุนเต็มสูบทั้ง "นครธน2-Long Life Center-ขยายเตียงนครธน1" เสริมพลังรุกตลาดสุขภาพ คาดเปิดนครธน2 ไตรมาส 4 นี้ ดันรายได้เติบโต 8-10% ตามแผน
รองศาสตราจารย์ ญาณเดช ทองสิมา ประธานกรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน) (NKT) เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/68 (สิ้นสุด 30 มิถุนายน 68) บริษัทฯ มีรายได้รวม 492 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 42 ล้านบาท มีอัตรากำไรสุทธิ 9% ทั้งนี้ รายได้หลักสัดส่วน 98% เป็นรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลนครธน จำนวน 481 ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากผู้ป่วยนอก (OPD) และรายได้จากผู้ป่วยใน (IPD) ซึ่งเติบโตกว่างวดเดียวกันของปีก่อน 3%
ทั้งนี้ รายได้จากผู้ป่วย OPD แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้รับบริการทั่วไป และกลุ่มผู้รับบริการแบบคู่สัญญาองค์กร ส่วนใหญ่มาจากศูนย์อายุรกรรม ศูนย์สุขภาพเด็ก ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ศูนย์กระดูกและข้อ ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ ศูนย์โสต ศอ นาสิก ศูนย์ผิวหนังและความงาม ศูนย์สุขภาพสตรี และศูนย์จักษุ ส่วนรายได้จากผู้ป่วย IPD จำแนกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้รับบริการทั่วไป และกลุ่มผู้รับบริการแบบคู่สัญญาองค์กร โดยมีสัดส่วนรายได้ OPD 65% และ IPD 35%
สำหรับในงวด 6 เดือนแรกของปี 68 มีรายได้รวม 992 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 98 ล้านบาท
แพทย์หญิง ศิเรมอร ทองสิมา ผู้อำนวยการสายงานแพทย์โรงพยาบาลนครธน กล่าวว่า บริษัทฯพร้อมเดินหน้าขยายการลงทุนใน 3 โครงการ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน และสร้างโอกาสการเติบโตที่แข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคต ได้แก่ 1.โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลนครธน 2 บนถนนเอกชัย จำนวน 151 เตียง คาดว่าจะเปิดให้บริการและเริ่มรับรู้รายได้ในไตรมาส 4/68 โดยขณะนี้มีความคืบหน้ากว่า 70% 2.โครงการนครธน ลองไลฟ์ เซ็นเตอร์ (Nakornthon Long Life Center) ตั้งอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลนครธน เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงแบบองค์รวม คาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ในปี 69 มีความคืบหน้า 39% และ 3.โครงการขยายจำนวนเตียงให้บริการของโรงพยาบาลนครธนอีก 95 เตียง จากปัจจุบัน 150 เตียง จะทยอยเปิดให้บริการในปี 70 อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงหอพักผู้ป่วยใน VIP ชั้น 12
“โครงการโรงพยาบาลนครธน 2 มีวัตถุประสงค์ เพื่อขยายศักยภาพการให้บริการไปยังพื้นที่เขตอื่นๆ พร้อมที่ดูแลผู้รับบริการทุกกลุ่มทั้งคนไข้ทั่วไปที่ชำระเงินเอง สิทธิ์ประกันสุขภาพ และคาดว่าจะเริ่มให้บริการกลุ่มผู้ประกันตนตามสิทธิ์ประกันสังคมได้ในปี 70"
นอกจากนี้ NKT ได้วางกลยุทธ์การขยายธุรกิจเน้นรองรับกลุ่มผู้รับบริการไปยังกลุ่มผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น และกลุ่มบุคคลทั่วไปที่ต้องการมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนในอนาคต โดยพัฒนาโครงการนครธน ลองไลฟ์ เซ็นเตอร์ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ในปี 2569
ขณะที่โครงการขยายจำนวนเตียงผู้ป่วยใน (IPD) ของโรงพยาบาลนครธน เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านบริการสุขภาพ สะท้อนถึงวิสัยทัศน์มุ่งเน้นการพัฒนาระบบสุขภาพอย่างยั่งยืน เพิ่มศักยภาพการให้บริการ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน และคาดว่าจะสนับสนุนรายได้ปีนี้ให้เติบโต 8-10% ตามเป้าหมาย
โรงพยาบาลนครธนมีจุดเด่นด้านการให้บริการรักษาโรคที่ซับซ้อน ทำเลที่ตั้งโดดเด่นอยู่บริเวณพระราม 2 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่น มีฐานลูกค้า Loyalty ดำเนินการมาเกือบ 29 ปี มีศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง 20 ศูนย์ แพทย์ผู้มีประสบการณ์จำนวนมาก และมีการร่วมมือกับโรงพยาบาลชั้นนำ เช่น โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
นอกจากนี้ ยังมีการลงทุนในเทคโนโลยีการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อการรักษาโรคซับซ้อน เช่น เครื่อง O - arm Navigation สำหรับการผ่าตัดกระดูกสันหลัง อีกทั้งมีแผนพัฒนา Super Application และ Telemedicine รวมถึงบริการเจาะเลือดถึงบ้าน เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ป่วย แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง และศักยภาพในการเติบโตของโรงพยาบาลนครธนในอนาคต