“ออสซี่ ออสบอร์น” จากไปในวัย 76 หลังเล่นคอนเสิร์ตสุดท้ายเพียง 2 สัปดาห์

“พวกเรารู้สึกโศกเศร้าเกินกว่าคำพูดใดจะสื่อได้ เมื่อขอแจ้งให้ทราบว่า ออสซี่ ออสบอร์น อันเป็นที่รักของเรา ได้จากไปอย่างสงบในเช้าวันนี้ ท่ามกลางครอบครัวและความรัก” ครอบครัวออกแถลงการณ์ยืนยันการเสียชีวิต พร้อมขอความเป็นส่วนตัวจากสื่อและแฟนเพลงนักร้องเจ้าของฉายา “เจ้าชายแห่งความมืด” ผู้เคยสร้างตำนานด้วยการกัดหัวค้างคาวกลางเวที คือตัวแทนของยุคทองเฮฟวีเมทัลยุค 70s และเป็นกำลังสำคัญในการก่อตั้งวง Black Sabbath ซึ่งเปลี่ยนโฉมหน้าดนตรีร็อกตลอดกาลออสบอร์นเพิ่งขึ้นเวทีครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ที่สนามวิลลาพาร์ก สนามเหย้าของทีมฟุตบอลแอสตัน วิลลา โดยมีสมาชิกดั้งเดิมของวง อาทิ โทนี่ ไอโอมมี, กีเซอร์ บัตเลอร์ และ บิล วอร์ด ร่วมเวทีในคอนเสิร์ตอำลา “Back to the Beginning”“นี่คือบทเพลงสุดท้ายแล้วจริง ๆ... การสนับสนุนของพวกคุณทำให้เรามีชีวิตที่สุดยอดแบบนี้ ขอบคุณจากหัวใจ” ออสบอร์นกล่าวซึ้งหลังจบเพลง “Paranoid” ซึ่งเป็นผลงานฮิตที่สุดของวงBlack Sabbath ถือกำเนิดขึ้นในปี 1968 ที่เมืองเบอร์มิงแฮม เปิดตัวอัลบั้มแรกชื่อเดียวกับวงในปี 1970 และพาเพลงเมทัลเข้า UK Top 10 ได้สำเร็จ ก่อนสร้างปรากฏการณ์ต่อเนื่องด้วยยอดขายรวมทั่วโลกกว่า 75 ล้านแผ่น และได้รับเกียรติบรรจุชื่อในหอเกียรติยศ Rock & Roll Hall of Fame ในปี 2006นอกจากผลงานทางดนตรี ออสบอร์นยังเป็นที่รู้จักในฐานะเซเลบเรียลลิตี้จากรายการ “The Osbournes” ซึ่งถ่ายทอดชีวิตครอบครัวสุดวุ่นวายของเขา, ชารอน ภรรยาที่แต่งงานกันมาตั้งแต่ปี 1982 และลูกอีก 3 คนเขาเกิดเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 1948 ในเมืองเบอร์มิงแฮม ชื่อจริงว่า จอห์น ไมเคิล ออสบอร์น ลาออกจากโรงเรียนตั้งแต่อายุ 15 ปี ทำงานโรงงาน ก่อนจะเริ่มรวมวงดนตรีกับเพื่อนสมัยเรียน จนพบเส้นทางแจ้งเกิดกับ Black Sabbathสุขภาพของออสบอร์นทรุดหนักในช่วงท้ายชีวิต โดยเฉพาะหลังอุบัติเหตุจากการขับรถควอดไบค์เมื่อปี 2003 ซึ่งถูกซ้ำเติมจากการพลัดตกที่บ้านในปี 2019 เขาจึงยุติการทัวร์คอนเสิร์ตในปี 2023 หลังเข้ารับการผ่าตัดกระดูกสันหลังครั้งใหญ่หนึ่งในเหตุการณ์ที่ถูกพูดถึงมากที่สุด คือคอนเสิร์ตในรัฐไอโอวา ปี 1982 ที่เขากัดหัวค้างคาวบนเวที โดยเข้าใจว่าเป็นของปลอม “ผมนึกว่าแฟนคลับโยนของเล่นขึ้นมา แต่พอกัดเข้าไปถึงรู้ว่าเป็นของจริง... ขอบอกว่าการฉีดยากันพิษสุนัขบ้าไม่ใช่เรื่องสนุกเลย” เขาเคยเล่าในรายการของ เดวิด เล็ตเตอร์แมนในฐานะศิลปินเดี่ยว ออสบอร์นออกอัลบั้มชุด “Ordinary Man” ในปี 2020 และ “Patient Number 9” ในปี 2022 ซึ่งขึ้นอันดับ 3 และ 2 ในชาร์ต UK ตามลำดับ และเพิ่งได้รับเกียรติบรรจุชื่อเข้าหอเกียรติยศรอบสองในฐานะศิลปินเดี่ยวเมื่อปีที่แล้ว