JMT ชำระคืนหุ้นกู้ตามนัด 3.3 พันล.สร้างความเชื่อมั่นนักลงทุน

" เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส" ตอกย้ำ!! สถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ด้วยการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้รุ่น JMT250A ครบ 3,375 ล้านบาท ตามกำหนดไถ่ถอนวันที่ 7 ตุลาคม 2568 เสริมความมั่นใจให้นักลงทุน ท่ามกลางความท้าทายทางด้านเศรษฐกิจ
นายสุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) หรือ JMT เปิดเผยว่า บริษัทเดินหน้าชำระคืนเงินกู้ ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้รุ่น JMT250A จำนวน 3,375 ล้านบาท โดยเป็นการชำระพร้อมดอกเบี้ยให้กับผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหมดตามกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 7 ตุลาคม 2568 เรียบร้อยแล้ว อีกทั้งให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัททุกราย ที่ผ่านมาบริษัทได้จ่ายดอกเบี้ยและคืนเงินหุ้นกู้ครบตามกำหนด และเตรียมเงินไว้พร้อมแล้วสำหรับไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดต่อไป
ความสำเร็จในการชำระคืนหุ้นกู้ครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับผู้ถือหุ้นกู้ แม้ต้องเผชิญกับความท้าทายจากภาวะเศรษฐกิจ อย่างไรก็ดี จากการบริหารจัดการด้านการเงินและสภาพคล่องที่มีประสิทธิภาพ บริษัทมีความเชื่อมั่นว่า หุ้นกู้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระจะสามารถดำเนินการชำระคืนได้ตามแผนงานที่วางไว้ โดยไม่มีอุปสรรคที่น่ากังวล
JMT ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ โปร่งใส และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล โดยหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นกู้และนักลงทุนอีกครั้ง หากบริษัทมีความจำเป็นในการระดมทุนเพื่อการขยายธุรกิจอย่างยั่งยืนในอนาคต
ทั้งนี้ บริษัทประเมินทิศทางธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพเป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยภาพรวมของหนี้เสีย (NPL) ในระบบยังอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะในกลุ่มสินเชื่อรายย่อยที่ไม่มีหลักประกัน และสินเชื่อบัตรเครดิต ส่งผลให้สถาบันการเงินยังคงบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพด้วยการทยอยขายหนี้ออกมา ล่าสุด JMT เห็นสัญญาณที่ดี ลุยซื้อหนี้ด้อยคุณภาพเข้ามาบริหารตั้งแต่ช่วงไตรมาส 2/2568 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ได้ลงนามซื้อหนี้ด้อยคุณภาพเข้าพอร์ตแล้ว ซึ่งเป็นหนี้ประเภทไม่มีหลักประกัน (Unsecured Loan) สนับสนุนพอร์ตหนี้ด้อยคุณภาพ JMT ให้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง