เงินขาดมือ ให้บ้านช่วย กับ สินเชื่อ GSB บ้านแลกเงิน จากออมสิน

มาเปลี่ยนบ้านเป็นเงิน เสริมการเงินให้คล่องตัว กับ สินเชื่อ GSB บ้านแลกเงิน จากออมสิน สมัครเลย คลิก > https://to.gsb.or.th/l1NQDNW2 ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2569
- พิเศษ !!! จัดทำนิติกรรมสัญญาภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2568 รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 0.30% ต่อปี นาน 3 ปี แรก
- อัตราดอกเบี้ยคงที่เริ่มต้น 3.59% ต่อปี (6 เดือนแรก) สำหรับลูกค้าวงเงินกู้ 5 ล้านบาท หรือ รายได้ประจำ 75,000 บาทขึ้นไป หรือ รายได้อิสระ 100,000 บาทขึ้นไป
- วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท
- ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี
- สนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์ สูงสุด 5,000 บาท *
หมายเหตุ:
- อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ MRR = 6.295% (ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. 68 เป็นต้นไป) ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น หรือลดลงได้
- กรณีใช้หลักประกันเป็นที่ดิน หรือที่สวน อัตราดอกเบี้ยบวกเพิ่ม 1% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Rate) อยู่ระหว่าง 3.290% - 7.270% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) กรณีจัดทำนิติกรรมสัญญา ภายในวันที่ 31 ม.ค. 69
- กรณีวงเงินกู้ ไม่เกิน 5 ล้านบาท อยู่ระหว่าง 5.948%-7.029% คำนวณจาก วงเงินกู้ 1.00 ล้านบาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ 20 ปี
- กรณีวงเงินกู้ตั้งแต่ 5 ล้านบาท / กลุ่มรายได้ประจำตั้งแต่ 75,000 บาทขึ้นไป/ กลุ่มรายได้อิสระตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป อยู่ระหว่าง 5.825%-6.901% คำนวณจาก วงเงินกู้ 5.00 ล้านบาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ 20 ปี
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) กรณีจัดทำนิติกรรมสัญญา ภายในวันที่ 30 ธ.ค. 68 รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 0.30% ต่อปี นาน 3 ปี แรก อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR)
- กรณีวงเงินกู้ ไม่เกิน 5 ล้านบาท อยู่ระหว่าง 5.842%-6.921% คำนวณจาก วงเงินกู้ 1.00 ล้านบาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ 20 ปี
- กรณีวงเงินกู้ตั้งแต่ 5 ล้านบาท / กลุ่มรายได้ประจำตั้งแต่ 75,000 บาทขึ้นไป/กลุ่มรายได้อิสระตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป อยู่ระหว่าง 5.717%-6.791% คำนวณจาก วงเงินกู้ 5.00 ล้านบาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ 20 ปี
- รายได้ประจำ หมายถึง เงินเดือนหรือค่าจ้างที่ได้รับเป็นประจำ เช่น ข้าราชการและลูกจ้างหน่วยงานของรัฐ พนักงานและลูกจ้างในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานและลูกจ้างบริษัท พนักงานและลูกจ้างในสถาบันการเงิน เป็นต้น
- รายได้อิสระ หมายถึง รายได้ที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ/เจ้าของกิจการ ประกอบอาชีพอิสระ ผู้รับจ้างทั่วไป / ผู้ใช้แรงงาน เป็นต้น
- การทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ เป็นการทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ โดยต้องทำกรมธรรม์ทุนขั้นต่ำ 70% ของวงเงินกู้ และ ระยะเวลาทำประกันไม่ต่ำกว่า 5 ปี หลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
- สำหรับลูกค้าที่วงเงินกู้ตั้งแต่ 3.00 ล้านบาทขึ้นไป ธนาคารสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ ให้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินรายละ 5,000 บาท โดยลูกค้าต้องสำรองจ่ายค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ไปก่อน เมื่อจัดทำนิติกรรมสัญญาแล้วเสร็จ ธนาคารจะโอนเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกของผู้กู้ภายใน 30 วัน
- สามารถไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น (ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค)
- หลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
*เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
รู้ก่อนกู้...กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว