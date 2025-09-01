ก.ล.ต.ลงดาบอดีต CEO กองทุนบัวหลวง สั่งปรับกว่า 7 แสนบาทฐานส่งออเดอร์เทรด JMT ทำตลาดเข้าใจผิด

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยการดำเนินคดีด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งกับนายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา ผู้กระทำความผิดกรณีส่งคำสั่งขายหุ้น บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส [JMT] อันทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ โดยเรียกให้ชำระเงินตามมาตรการลงโทษทางแพ่ง รวม 704,187 บาท พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร
ตามที่ปรากฏข่าวและสื่อออนไลน์ว่า ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 บลจ. บัวหลวง มีการส่งคำสั่งขายหุ้น JMT จำนวน 30,000,000 หุ้น ซึ่งเป็นการขายหุ้นในปริมาณมาก และยกเลิกคำสั่งขายออกทั้งหมดในเวลาต่อมา อันเป็นการทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับปริมาณการขายหุ้น JMT ในกรณีดังกล่าว
ก.ล.ต. ได้ดำเนินการตรวจสอบ และพบว่า ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 (1 วันทำการ) การส่งคำสั่งขายหุ้น JMT ตามที่กล่าวมาข้างต้น มาจากบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของ บลจ.บัวหลวง ซึ่งส่งคำสั่งซื้อขายผ่าน บล.ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) โดยขณะเกิดเหตุ นายพีรพงศ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้จัดการกองทุนของ บลจ.บัวหลวง เป็นผู้ส่งคำสั่งขายหุ้น JMT ในบัญชีดังกล่าวผ่านดีลเลอร์ของ บลจ. บัวหลวง ในปริมาณมากและมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับปริมาณคำเสนอขายรวมทั้งตลาดในแต่ละระดับราคา ณ ขณะนั้น และต่อมาได้ยกเลิกคำสั่งเสนอขายดังกล่าวทั้งหมดออกจากระบบ
ทั้งนี้ การส่งคำสั่งขายดังกล่าวของนายพีรพงศ์ทำไปเพื่อต้องการทดสอบตลาด ซึ่งไม่ได้มีเจตนาให้เกิดการซื้อขายจริง อันเป็นการทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับปริมาณการซื้อขายหุ้น JMT
การกระทำของนายพีรพงศ์ข้างต้นเป็นความผิดฐานส่งคำสั่งขายหุ้น JMT อันทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ตามมาตรา 244/3(1) ซึ่งมีบทกำหนดโทษตามมาตรา 296 และมาตรา 296/2 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (ค.ม.พ.) มีมติให้นำมาตรการลงโทษทางแพ่งมาใช้บังคับกับนายพีรพงศ์ โดยกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งให้นายพีรพงศ์ชำระค่าปรับทางแพ่ง และชดใช้ค่าใช้จ่ายของ ก.ล.ต. เนื่องจากการตรวจสอบการกระทำความผิด เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 704,187 บาท รวมถึงห้ามซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นเวลา 7 เดือน และห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ เป็นเวลา 14 เดือน
มาตรการลงโทษทางแพ่งที่ ค.ม.พ. กำหนดจะมีผลนับตั้งแต่วันที่ผู้กระทำความผิดลงนามในบันทึกการยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งที่ ค.ม.พ. กำหนด หากผู้กระทำความผิดไม่ยินยอม ก.ล.ต. จะมีหนังสือขอให้พนักงานอัยการดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลแพ่งเพื่อกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งในอัตราที่อัตราสูงสุดที่กฎหมายบัญญัติโดยไม่ต่ำกว่าอัตราที่ ค.ม.พ. กำหนด
ทั้งนี้ เงินค่าปรับทางแพ่งจากการกระทำความผิดเป็นรายได้แผ่นดินที่นำส่งกระทรวงการคลัง