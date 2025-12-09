TSEเตรียมขายหุ้นกู้ให้ดอกเบี้ย5.20 - 5.30%

ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ พร้อมชูดอกเบี้ยคงที่ 5.20 - 5.30% ต่อปี คาดเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 16, 19 - 20 มกราคม พ.ศ. 2569 นี้ ผ่าน 11 สถาบันการเงินชั้นนำ
ดร.แคทลีน มาลีนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “TSE”) เปิดเผยว่า บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายงานข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (II/HNW) โดยหุ้นกู้ TSE มีอายุ 1 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ [5.20 - 5.30]% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยคาดว่าเสนอขายระหว่างวันที่ [16, 19 - 20 มกราคม] พ.ศ. 2569 นี้ มูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปชำระคืนหนี้ และเพื่อลงทุนในโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนาของกลุ่มบริษัทฯ โดยบริษัทฯได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ที่ระดับ “BBB” แนวโน้ม "Negative" และ หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “BBB-” แนวโน้ม Negative
ในปี 2568 กลุ่มบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโตในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการลงทุนในโครงการ Solar Big Lot Phase 1, Phase 2 และโครงการโซลาร์ฟาร์มชุมชน โดยมีความพร้อมในทุกมิติ ทั้งแหล่งเงินทุนที่แข็งแกร่ง ที่ดิน และประสบการณ์ พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนรูปแบบใหม่ๆ เพื่อสร้างความหลากหลายของแหล่งรายได้และลดความผันผวนของผลประกอบการในระยะยาว ควบคู่กับการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ (BESS) มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มเสถียรภาพในการจ่ายไฟฟ้าและรองรับการเติบโตของพลังงานหมุนเวียนในอนาคต ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมาย Net Zero
บริษัทฯมีแผนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยบริษัทฯได้รับคัดเลือกในโครงการ “Solar Big Lot” ซึ่งรัฐบาลเป็นผู้สนับสนุนภายใต้กำลังการผลิตตามสัญญารวมทั้งสิ้น 229 เมกะวัตต์ ซึ่งประกอบด้วยโครงการระยะที่ 1 ที่ขนาด 92.9 เมกะวัตต์ และโครงการระยะที่ 2 ที่ขนาด 136.1 เมกะวัตต์
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568 บริษัทฯดำเนินโครงการพลังงานหมุนเวียนทั้งสิ้น 62 โครงการ กำลังการผลิตรวม 382.86 เมกะวัตต์ โดยเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 34 โครงการ (153.8 เมกะวัตต์) และอยู่ระหว่างพัฒนาในโครงการ Solar Big Lot Phase 1 - 2 อีก 28 โครงการ (229.06 เมกะวัตต์) ซึ่งจะเริ่มทยอยจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ระหว่างปี พ.ศ. 2570 - 2573
สำหรับผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนของปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 1,013.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.66% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 100.32 ล้านบาท และมี EBITDA รวม 498.38 ล้านบาท โดยผลการดำเนินงานที่เติบโตมาจากการบริหารโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และชีวมวลอย่างมีประสิทธิภาพ จากการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรับรู้รายได้จากธุรกิจสุขภาพเต็มปี
ทั้งนี้ บริษัทฯอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวน ที่ www.sec.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 11 แห่ง ได้แก่
▪ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร. 1333 หรือจองซื้อผ่านแอปพลิเคชัน Bangkok Bank Mobile Banking สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา
▪ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004
▪ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 02-695-5555
▪ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) โทร. 02-638-5500
▪ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด โทร. 02-687-7543
▪ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-846-8675
▪ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-351-1800 กด 1
▪ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โทร. 02-249-2999
▪ บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-820-0100
▪ บริษัทหลักทรัพย์ พาย จํากัด (มหาชน) โทร.02-205-7000 ต่อ 7387
▪ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-009-8351-59
หมายเหตุ:
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนยังไม่มีผลบังคับใช้ เนื่องจากอยู่ระหว่างยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.