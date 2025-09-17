WSOLเร่งปรับโครงสร้างหนี้-คาดสรุป Q4ปีนี้

ดับบลิว เอส โอ แอล เผยความคืบหน้าการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ อยู่ระหว่างเจรจากับสถาบันการเงินเพื่อขออนุมัติแผนการชำระหนี้ และปรับโครงสร้างทางการเงินใหม่อย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความมั่นคงต่อโครงสร้างทางการเงินของบริษัทในระยะยาว คาดได้ข้อสรุปไม่เกินไตรมาส 4/2568 เร่งชี้แจงต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างโปร่งใส พร้อมย้ำหลักการบริหารจัดการหนี้อย่างเท่าเทียมกับเจ้าหนี้ทุกราย และเดินหน้าฟื้นฟูกิจการอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
นายสุรวัฒน์ สุวรรณยั่งยืน ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบัญชีและการเงิน บริษัท ดับบลิว เอส โอ แอล จำกัด (มหาชน) หรือ WSOL เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงิน ว่า บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการวางแผนร่วมกับสถาบันการเงินอย่างใกล้ชิด ผ่านการเจรจาเพื่อขออนุมัติแผนการปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ ทั้งในส่วนของเงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาว ซึ่งขณะนี้มีแนวโน้มการเจรจาเป็นบวก และคาดว่าจะได้ข้อสรุปไม่เกินไตรมาส 4/2568 โดยมีรายละเอียดการเจรจา ประกอบด้วย
เงินกู้ยืมระยะสั้น บริษัทมียอดคงเหลือกับสถาบันการเงิน จำนวน 86.3 ล้านบาท ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2568 ซึ่งครบกำหนดชำระตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2567 ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการเจรจาเพื่อขออนุมัติแผนการชำระหนี้ใหม่จากสถาบันการเงิน
สำหรับเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทมียอดคงเหลือกับสถาบันการเงิน จำนวน 927.7 ล้านบาท ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2568 ทั้งนี้ตามเงื่อนไขการขยายเวลาชำระหนี้เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2567 กำหนดให้ชำระดอกเบี้ยรายเดือน และเริ่มชำระคืนเงินต้นตั้งแต่เดือนส.ค. 2569 ซึ่งบริษัทได้ขอพักการชำระดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนพ.ค. 2568 และอยู่ระหว่างเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินดังกล่าว เพื่อขออนุมัติแผนการปรับโครงสร้างหนี้ใหม่
“+การเจรจากับสถาบันการเงินในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานเชิงรุกเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ให้เหมาะสมกับฐานะทางการเงินของบริษัทในปัจจุบันและเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างกระแสเงินสด ตลอดจนการเติบโตขององค์กรในระยะยาว ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อสถาบันการเงิน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย การได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินในครั้งนี้ ถือเป็นสัญญาณบวกที่สะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของบริษัท
"จากระยะเวลากว่าหนึ่งปีที่ทีมผู้บริหารชุดใหม่เข้ามาบริหารจัดการ บริษัทได้เจรจากับเจ้าหนี้หลายราย โดยมีทั้งที่ตกลงร่วมกันได้แล้ว และบางรายยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจา แต่สิ่งที่เรายึดมั่นเสมอคือหลักการสร้างความเท่าเทียม โดยเจ้าหนี้ที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันและเจ้าหนี้ที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันจะได้รับการพิจารณาอยู่บนพื้นฐานเดียวกัน เพื่อให้ทุกฝ่ายเดินหน้าไปด้วยกันอย่างเป็นธรรม เราเชื่อมั่นว่าการฟื้นฟูกิจการแม้จะเป็นโจทย์ที่ท้าทาย แต่ทุกฝ่ายก็มีความมุ่งมั่นที่จะทำอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นกู้ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย” นายสุรวัฒน์ กล่าว
ทั้งนี้ บริษัทยังคงเดินหน้าดำเนินธุรกิจตามแผนที่วางไว้ โดยจะมุ่งพัฒนากลุ่มธุรกิจเดิมที่สร้างรายได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง พร้อมทั้งเสริมสร้างโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งให้แก่บริษัท เพื่อรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต โดยการดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ในครั้งนี้ จะเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้บริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงิน และสามารถบริหารสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น