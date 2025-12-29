ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นปรับเกณฑ์การกำกับดูแลผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

สำนักงาน ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้มีความเหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึงสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จากวันนี้จนถึงวันที่ 26 มกราคม 2569
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีแนวคิดปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการกำกับดูแลผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้
(1) การมีผลประโยชน์ขัดแย้งระหว่างผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ (conflict of interest: COI)
(2) คุณสมบัติด้านบุคลากรของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
(3) หน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในการรายงานสำนักงานเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญอันมีผลต่อความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น การขาดคุณสมบัติ การมีผลประโยชน์ขัดแย้ง ถูกพักการดำเนินงาน เป็นต้น
(4) กระบวนการดำเนินการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ เช่น กรณีผิดนัดชำระเงินต้นให้สามารถดำเนินการตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิและสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยไม่ต้องให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อขอมติดำเนินการ
(5) การสิ้นสุดหน้าที่ เช่น ต้องมีรายการสาระสำคัญเรื่องการสิ้นสุดหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ด้วยเพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวที่เว็บไซต์ https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=1133 และระบบกลางทางกฎหมาย https://law.go.th/listeningDetail?survey_id=NjM2OERHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ=
โดยผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์หรือ ทาง e-mail: debt@sec.or.th จนถึงวันที่ 26 มกราคม 2569