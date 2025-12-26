ก.ล.ต.เปิดเฮียริ่งปรับค่าธรรมเนียมตลาด TFEX ยึดโมเดลนอกเก็บ 10% แทนคิดรายสัญญา

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างและอัตราค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ) เพื่อให้เหมาะสมกับพัฒนาการของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของตลาดอนุพันธ์ในต่างประเทศมากขึ้น
ก.ล.ต. อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์โดยเสนอกำหนดค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการซื้อขาย พร้อมทั้งมีอัตราขั้นต่ำ 40 ล้านบาทต่อปี และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ไตรมาส 2/69
ปัจจุบัน มีผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ เพียงแห่งเดียวในไทย คือ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TFEX) โดยที่ผ่านมา ก.ล.ต. กำหนดค่าธรรมเนียมในอัตราที่ต่ำเพื่อสนับสนุนการพัฒนาของตลาดสัญญาฯ และได้มีการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมในปี 2564 จนถึงปัจจุบัน โดยกำหนดที่ 0.035 บาทต่อสัญญา และลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมให้กับสัญญาฯ บางประเภท
อย่างไรก็ตาม จากพัฒนาการของตลาดที่มีปริมาณการซื้อขายและความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น คณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงเห็นชอบในหลักการให้ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียม โดยกำหนดให้เป็นภาระของศูนย์ซื้อขายสัญญาฯ และไม่เพิ่มภาระโดยตรงต่อผู้ประกอบธุรกิจและผู้ลงทุน ซึ่งอัตราค่าธรรมเนียมที่ปรับปรุงในครั้งนี้ เทียบเคียงได้กับค่าธรรมเนียมที่หน่วยงานกำกับดูแลตลาดอนุพันธ์ในต่างประเทศกำหนด เช่น ฮ่องกงและเวียดนามที่กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมประมาณร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=1134 และระบบกลางทางกฎหมาย https://law.go.th/listeningDetail?survey_id=NjM3NERHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ= โดยผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: wasin@sec.or.th หรือ anuraks@sec.or.th หรือ thitika@sec.or.th จนถึงวันที่ 26 มกราคม 2569