ทรีนีตี้ฯมองปี 69 รอเก็บเกี่ยวผลลงทุน

"ทรีนีตี้ วัฒนา" เดินหน้ามุ่งขยายฐานธุรกิจในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX ) อย่างต่อเนื่อง ขณะปี 69 รอเก็บเกี่ยวผลลงทุน เดินหน้ารุก TFEX - พร้อมนำ AI เสริมประสิทธิภาพการให้บริการ
ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล ประธานกรรมการ บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ TNITY เปิดเผยถึงแผนการดำเนินงานงวดไตรมาส 3 ปี 2568 ว่าบริษัทยังคงมุ่งขยายฐานธุรกิจในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX ) อย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมาตัวเลขซื้อขายในตลาด TFEX ของบริษัททั้งมูลค่าการซื้อขาย และส่วนแบ่งทางการตลาดขยับตัวเพิ่มขึ้น หนุนให้ไตรมาส 3 ปี 2568 มีส่วนแบ่งการตลาด (มาร์เก็ตแชร์) ขยับขึ้นมาอยู่ที่ 2.25% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 1.40%
สำหรับในส่วนของธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และด้านวาณิชธนกิจยังคงให้ความสำคัญกับการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (IPO) ที่ยังมีต่อเนื่อง การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการออกหุ้นกู้ที่มีกว่า 30 ดีล และการเป็นที่ปรึกษาด้าน M&A ที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเสริมรายได้ในปีหน้า
ขณะที่ภาพรวมการดำเนินงานงวดไตรมาส 3 ปี 2568 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อน บริษัทมีตัวเลขขาดทุนลดลงเหลือ 6.23 ล้านบาทจาก 9.02 ล้านบาท และบริษัทคาดหวังว่าจะไม่มีผลขาดทุนหลังจากจบงวดนี้ เนื่องจากบริษัทยังมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง รายได้จากธุรกรรม TFEX ที่เติบโตมากขึ้น ขณะเดียวกันบริษัทมีการลดพอร์ตการปล่อยมาร์จิ้นโลนลง ประกอบกับคาดว่าการตั้งสำรองความเสียหายจากกรณีหุ้น MORE น่าจะได้เงินจากที่ตั้งสำรองไว้คืนมาทั้งหมด เนื่องจากเบื้องต้นศาลชั้นต้นตัดสินให้ชนะคดีแล้วรอเพียงคำตัดสินของศาลอุทธรณ์เท่านั้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้น่าจะสนับสนุนให้ผลดำเนิน งานของบริษัทกลับมามีกำไรได้ในอนาคต
ทั้งนี้ ในปี 2569 เป็นปีที่บริษัทคาดว่าจะได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการลงทุนในปีนี้ ซึ่งได้แก่ การลงทุนด้านบุคลากร และพนักงาน บริษัทมองว่าพนักงานคือทุนที่สำคัญของบริษัท และบริษัทยังไม่มีแผนที่จะปลดพนักงานแต่อย่างใด ในทางกลับกันบริษัทจะพัฒนา และอบรมให้พนักงานมีทักษะด้านการใช้ AI ควบคู่ไปกับการทำงาน รวมถึงพัฒนาการให้บริการ และระบบการซื้อขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมุ่งเน้นให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล” ดร.วิศิษฐ์ กล่าว