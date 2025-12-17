ออมสินจัดเต็มชุดมาตรการช่วยลูกหนี้ในพื้นที่ชายแดนพักหนี้-ดอกเบี้ยยกให้-ซอฟต์โลน

นางลภาวรรณ จันทร์กระจ่าง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน รักษาการแทนผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่บริเวณชายแดน ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สินและการดำรงชีพของประชาชน ธนาคารออมสินจึงเร่งจัดชุดมาตรการช่วยเหลือรอบด้าน ทั้งพักชำระเงินต้นและไม่คิดดอกเบี้ย นาน 3 เดือน เพื่อบรรเทาภาระหนี้ของลูกค้าธนาคารออมสินในพื้นที่ประสบภัยพิบัติตามประกาศของ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ควบคู่กับมาตรการสินเชื่อเงื่อนไขพิเศษ เพื่อเสริมสภาพคล่อง ซ่อมแซม และฟื้นฟูการดำเนินชีวิต รวมถึงการให้ความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมในระยะเร่งด่วนให้กับประชาชนด่านหน้า และการจัดสรรงบประมาณเพื่อการเยียวยาเป็นกำลังใจให้ครอบครัวพลเรือนและทหารกล้าผู้เสียสละชีวิต
มาตรการพักชำระเงินต้นและไม่คิดดอกเบี้ย นาน 3 เดือน ครอบคลุมลูกหนี้สินเชื่อทุกกลุ่มที่มีภูมิลำเนา ที่อยู่อาศัย หรือสถานที่ประกอบอาชีพในพื้นที่ภัยพิบัติตามประกาศของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) โดยธนาคารยกดอกเบี้ยให้ทั้งหมด ลูกหนี้ไม่ต้องชำระย้อนหลัง และเงินต้นที่พักไว้ 3 งวด จะถูกรวมไปชำระในงวดสุดท้าย และเมื่อถึงกำหนดระยะเวลาแล้วไม่อาจชำระหนี้ได้ สามารถติดต่อธนาคารเพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ในภายหลัง ลูกหนี้ที่สนใจเข้าร่วมมาตรการสามารถแจ้งความประสงค์ภายในวันที่ 31 มกราคม 2569 ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา หรือที่ศูนย์พักพิงของจังหวัด และแอปพลิเคชัน MyMo ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดพักชำระ ให้ลูกหนี้กลับมาชำระหนี้โดยนำส่งเงินงวดต่อไป ตามเงื่อนไขสัญญาเดิม
มาตรการสินเชื่อเงื่อนไขพิเศษ เปิดให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบและมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุน เพื่อเสริมสภาพคล่อง ฟื้นฟู หรือซ่อมแซม สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา ประกอบด้วย
- สินเชื่อฉุกเฉิน วงเงินไม่เกิน 20,000 บาทต่อราย ไม่ต้องใช้หลักประกัน ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยใน 3 เดือนแรก อัตราดอกเบี้ยเดือนที่ 4 เป็นต้นไป = 0.60% ต่อเดือน
- สินเชื่อฟื้นฟูรายย่อย วงเงินสูงสุด 300,000 บาทต่อราย โดยใช้ บสย. ค้ำประกัน ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยใน 3 เดือนแรก อัตราดอกเบี้ยเดือนที่ 4 เป็นต้นไป = 15.00% ต่อปี
- สินเชื่อฟื้นฟูบ้านสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติ วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาทต่อราย ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยใน 3 เดือนแรก เดือนที่ 4 – 24 = 2.00% ต่อปี ปีที่ 3 = MRR – 3.350% ต่อปี และปีที่ 4 เป็นต้นไป = MRR – 0.750% ต่อปี ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 40 ปี โดยธนาคารสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อราย ยื่นขอสินเชื่อภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2569
- สินเชื่อธุรกิจดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) GSB Boost Up Plus สำหรับผู้ประกอบการ SMEsที่ประสบภัยพิบัติในการฟื้นฟูกิจการ วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 40 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% ต่อปี 3 เดือนแรก และเดือนที่ 4 เป็นต้นไป ดอกเบี้ยเริ่มต้น 2.99% ต่อปี ยื่นขอสินเชื่อภายใน 30 ธันวาคม 2568 ทั้งนี้ ธนาคารจะพิจารณาให้กู้ตามความสามารถในการชำระคืนและความจำเป็นของลูกหนี้
นอกจากนี้ ธนาคารยังได้จัดสรรงบประมาณเบื้องต้นเพื่อให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนในการสนับสนุนถุงยังชีพ “ออมสินห่วงใย” รวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภคและน้ำดื่ม ให้ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า พร้อมกับเตรียมงบประมาณเพื่อเยียวยาและให้กำลังใจครอบครัวของทหารกล้าผู้เสียสละชีวิตปกป้องอธิปไตยของประเทศ และครอบครัวของพลเรือนที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้