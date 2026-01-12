หุ้นปิดร่วง 11.89 จุด แรงขายกลุ่ม รพ.-ค้าปลีกกดดัน จับตาดีเบตพรรคการเมือง-เงินเฟ้อสหรัฐ

ดัชนี SET ปิดวันนี้ที่ 1,242.20 จุด ลดลง 11.89 จุด (-0.95%) มูลค่าซื้อขาย 34,141.60 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ดัชนีพักตัว โดยทำจุดต่ำสุด 1,241.47 จุด และ จุดสูงสุด 1,259.68 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 94 หลักทรัพย์ ลดลง 377 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 182 หลักทรัพย์
นายณัฐพล คำถาเครือ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้พักตัว Underperform กว่าภูมิภาค โดยการปรับตัวลงถูกกดดันจากกลุ่มการแพทย์หลังกังวลประกันสุขภาพยกเลิกระบบเหมาจ่าย นอกจาก ยังมีแรงขายกลุ่มค้าปลีก จากความกังวลผลประกอบการไตรมาส 4/68 ไม่ฟื้น รวมทั้งราคาหุ้น DELTA ย่อตัว ประกอบกับ ปัจจัยทางเทคนิค ดัชนี SET หลุดระดับ 1,250 จุดภาพเป็นลบ
ขณะที่หุ้นกลุ่มสื่อสารและกลุ่มธนาคารยังเคลื่อนไหวแดนบวกได้ เนื่องจากจ่ายเงินปันผลดี รวมทั้งแนวโน้มผลประกอบการยังเติบโต
สำหรับประเด็นกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้เปิดการสอบสวนในคดีอาญาต่อเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มองว่าเป็นประเด็นทางการเมือง ระหว่างนายพาวเวลและประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัปม์ ของสหรัฐฯ ซึ่งไม่มีผลเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินของเฟด จนกว่าจะมีการแต่งตั้งประธานเฟดคนใหม่ อย่างไรก็ตามต้องติดตามความคืบหน้าไว้ รวมทั้งการพิจารณาคดีภาษีการค้าของทรัมป์ ซึ่งยังเป็นปัจจัย Overhang ภาพการลงทุนโดยรวม
แนวโน้มวันพรุ่งนี้คาดตลาดหุ้นไทยมีโอากาสเด้งกลับ สัปดาห์นี้เกาะติดประเด็นการเมือง ซี่งจะมีการดีเบตของแต่ละพรรคการเมืองก่อนเข้าสู่การเลือกตั้งในเดือนก.พ. ทำให้เห็นความชัดเจนของนโยบายแต่ละพรรค รวมทั้งการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ โดยให้กรอบแนวรับ 1,240-1,235 จุด และแนวต้าน 1,250 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
BDMS มูลค่าการซื้อขาย 2,420.57 ล้านบาท ปิดที่ 18.10 บาท ลดลง 0.80 บาท
BH มูลค่าการซื้อขาย 2,342.97 ล้านบาท ปิดที่ 138.50 บาท ลดลง 9.00 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 1,865.77 ล้านบาท ปิดที่ 162.00 บาท ลดลง 3.00 บาท
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 1,821.92 ล้านบาท ปิดที่ 11.20 บาท เพิ่มขึ้น 0.10 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 1,821.46 ล้านบาท ปิดที่ 191.50 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง