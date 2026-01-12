AQUAจี้" วันทูวัน คอนแทคส์ "ตั้งคณะกรรมการสอบเอาผิดนักปั่นหุ้น

อควา คอร์เปอเรชั่น ย้ำจุดยืนธรรมาภิบาล จี้อดีต " วันทูวัน คอนแทคส์ " ตั้งคณะกรรมการอิสระตรวจสอบเพิ่มหลัง ก.ล.ต. กล่าวโทษผู้กระทำความผิด 18 ราย หลังพบเกี่ยวพันลึกซึ้งอดีตผู้บริหารและผู้ถือหุ้น
บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AQUA ซึ่งถือหุ้นในบริษัท เพียร์ ฟอร์ ยู จำกัด (มหาชน) หรือ PEER จำนวน 261,666,667 หุ้น คิดเป็น 24.80% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ได้มีหนังสืออย่างเป็นทางการถึงคณะกรรมการบริษัท PEER เพื่อขอให้พิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการชุดย่อยที่เป็นอิสระและไม่มีส่วนได้เสีย เข้าทำการตรวจสอบการบริหารกิจการ ธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง และการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา
สืบเนื่องจากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงปี 2565–2566 และดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติม ก่อนมีการกล่าวโทษ กลุ่มบุคคลจำนวน 18 ราย (ดังมีรายชื่อปรากฏในข่าวของสำนักงาน ก.ล.ต. ฉบับที่ 341/2568) ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้แก่ (1) นายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ (2) นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ (3) นางสาวรฐา วีระพงษ์ (4) นายภาคภูมิ เติมเสรีกุล (5) นายบุญเอื้อ จิตรถนอม (6) นางสาวกิตติยา อุทกโยธะ (7) บริษัท เน็กซ์ ทู แคปปิตอล จำกัด (ปัจจุบัน คือ บริษัท เวลท์ พลัส โฮลดิ้ง จำกัด) (8) นายภิญโญ รุขพันธ์เมธี (9) นายอมรเทพ วัชรพฤกษาดี (10) นายอาดาม อินสว่าง (11) นายปฏิพล ประวังสุข (12) นายชยานนท์ เชาวกิจเจริญ (13) นายสถาพร โพธิ์ทอง (14) นายสุวิทย์ ชีวะธรรม (15) นายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย (16) นางสาวณัฐกมล น้ำแก่ง (17) นายพงศ์ภัทร ชีวะธรรม และ (18) นายชัยวัฒน์ พิทักษ์รักธรรม ซึ่งมีความสัมพันธ์ด้านส่วนตัว ทางเงิน และด้านการซื้อขายหลักทรัพย์ ได้ร่วมกันหรือสนับสนุนกันในการสร้างราคา และ/หรือปริมาณการซื้อขายหุ้นบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) (OTO)
ซึ่งปัจจุบันคือบริษัท เพียร์ ฟอร์ ยู จำกัด (มหาชน) โดยการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ถึง 3 พฤษภาคม 2566
ทั้งนี้ AQUA ระบุว่าในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PEER บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการ ความโปร่งใส และความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยเห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับช่วงเวลาการดำเนินงานในอดีต ซึ่งสมควรได้รับการตรวจสอบอย่างรอบคอบ เพื่อสร้างความชัดเจนและความมั่นใจต่อระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทในปัจจุบันและอนาคต
โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในฐานะพื้นฐานสำคัญของบริษัทจดทะเบียน การดำเนินการครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อการกำกับดูแลกิจการของ PEER ในระยะยาว เชื่อว่าการมีคณะกรรมการอิสระเข้ามาตรวจสอบอย่างเป็นระบบจะช่วยสร้างความชัดเจนและความมั่นใจให้กับตลาดทุนได้อย่างเหมาะสม
ทั้งนี้ AQUA ได้ขอให้คณะกรรมการบริษัท PEER พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระดังกล่าวเพื่อเข้าตรวจสอบ ความถูกต้อง ความโปร่งใส ความสุจริต และกระบวนการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง พร้อมเปิดเผยผลการตรวจสอบและแนวทางดำเนินการผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างโปร่งใสและทันท่วงที เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วน