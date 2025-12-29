เปิดคดีใหม่หมอบุญ...หัวหน้าแก๊งปั่นหุ้น THG / สุนันท์ ศรีจันทรา

ช่วงปลายปี สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ยิงสลุตชุดใหญ่ ประกาศกล่าวโทษผู้กระทำความผิดร้ายแรงในตฃาดหุ้นออกมาเป็นรายวัน ล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ประกาศกล่าวโทษนายแพทย์บุญ วนาสิน อดีตผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG
หมอบุญล่องหนจากประเทศไทย หนีคดีฉ้อโกงประชาชน มูลค่าความเสียหายหลายหมื่นล้านบาท และปัจจุบันไม่รู้หลบซ่อนอยู่ที่แห่งใดในโลก ปล่อยให้ผู้ร่วมขบวนการถูกควบคุมตัวดำเนินคดี
คดีหมอบุญ เคยมีข่าวว่า ตำรวจเตรียมออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการล็อต 2 เพราะผู้ต้องหาที่จับชุดแรก ให้เบาะแสผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติม ซึ่งมีการตรวจสอบเส้นทางการเงิน และจะมีหมายจับตามมา แต่ผู้ต้องหาล็อต 2 ถูกฆ่าตัดตอน คดีเงียบหายไปตามสายลม จนเกิดคดีใหม่
ก.ล.ต. กล่าวโทษผู้กระทำความผิด 14 ราย ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) กรณีสร้างราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น THG พร้อมทั้งรายงานการดำเนินการต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
ก.ล.ต. ได้รับข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2565 – ปี 2567 และตรวจสอบเพิ่มเติม พบพยานหลักฐานที่ทำเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลรวม 14 ราย ได้แก่ นายบุญ วนาสิน นางจารุวรรณ วนาสิน บริษัท ราชธานีพัฒนาการ (2014) จำกัด นางสาวจิดาภา พุ่มพุฒ นางสาวลภัสรดา พุ่มพุฒ นางสาวศิวิมล จาดเมือง นางสุดจิตร เมืองเกษม
พล.ต.ต.อภิสิทธิ์ เมืองเกษม นายวิชัย ทิพย์ใจเอื้อ นางสาววิไลวรรณ ธนะสุธีระชัย นายบวร รุ่งเรืองเนาวรัตน์ นางสาวนวันวัจน์ โตเจริญนิวัติศัย นายเอกชัย ตั้งสัจจะธรรม และ นางจิรวรรณ บุญโชคช่วย ซึ่งมีความสัมพันธ์ระหว่างกันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในด้านส่วนตัวและด้านการเงิน
ได้ร่วมกันหรือสนับสนุนกันในการสร้างราคา หรือปริมาณการซื้อขายหุ้น THG ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 – 28 สิงหาคม 2566 (รวม 369 วันทำการ) โดยมีพฤติกรรมการซื้อขายอย่างต่อเนื่อง เช่น ส่งคำสั่งซื้อขายในลักษณะผลักดันราคา ส่งคำเสนอซื้อในหลายระดับราคาในลักษณะขัดขวางทำให้นักลงทุนอื่นต้องเคาะซื้อในราคาที่สูงขึ้น
รวมถึงจับคู่ซื้อขายระหว่างกัน ทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ และมุ่งหมายให้ราคาหรือปริมาณการซื้อหรือขายหุ้น THG ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด
การปั่นหุ้น THG เกิดขึ้นใน 2 ช่วงเวลา โดยรอบแรก เกิดขึ้นหลังจากหุ้น THG เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้เพียงไม่นาน ราคาหุ้นถูกลากขึ้นไปแตะระดับ 100 บาท ซึ่งหมอบุญและมีอาจารย์อีกคนที่ร่วมมือกัน กำไรจากการปั่นรอบแรกจำนวนมาก
แต่อาจารย์ที่รวมปั่นหุ้น THG พอใจแล้วกับกำไรรอบแรก และยุติพฤติกรรมปั่นราคา ขณะที่หมอบุญติดใจ เปิดปฏิบัติการปั่นรอบ 2 ซึ่งปรากฏว่า นักลงทุนรายย่อย เทขายหุ้นขายใส่มือหมอบุญ จนหมอบุญ ”รับไม่อยู่”
ราคาหุ้น THG ปักหัวลง แต่หมอบุญไม่ยอมแพ้ สู้ตายถวายชีวิต หาเงินจากทุกทิศทาง และทุกวีธีการ เพื่อลาก THG ให้ขึ้นมาใหม่ แต่ถมเงินไปเท่าไหร่ หุ้น THG ก็ไม่ฟื้น
เงินที่ได้จากการฉ้อโกงหลอกลวงประชาชนนับหมื่นล้านบาทนั้น ก่อนหน้ามีข่าวลือว่า หมอบุญขนออกไปเล่นการพนัน แต่ข้อมูลที่มีความเป็นไปได้มากกว่าคือ
หมอบุญขนเงินทั้งหมดไปทุ่มใส่หุ้น THG ปั่นราคาเพื่อทำกำไรอีกสักรอบ แต่ผู้ถือหุ้นรายย่อยรู้ทัน ไม่ซื้อหุ้นตามหมอบุญ แต่กลับเทขายหุ้น โยนใส่มือหมอบุญ
การกล่าวโทษแก๊งปั่นหุ้น THG จำนวน 14 คน โดยมีหมอบุญเป็นหัวโจก การดำเนินคดีคงทำได้เพียง 13 คน ส่วนอีก 1 คนคือหมอบุญ ยังคงเป็นมนุษย์ล่องหนอยู่ต่อไป
ตัวการใหญ่ ขบวนการฉ้อโกงประชาชน มูลค่าคามเสียหายหลายหมื่นล้านบาท หัวโจกปั่นหุ้น THG หนีลอยนวลพ้นมือกฎหมายไปแล้ว
เหลือเพียงลูกสมุนผู้ร่วมขบวนการที่เจอข้อหาหนัก และเหลือเพียงเจ้าทุกข์ที่ถูกหมอบุญหลอกต้มจำนวนนับพันคนที่ตกอยู่ในฐานะผู้รับเคราะห์
คดีหมอบุญจะปิดฉากโดยสมบูรณ์ได้ต้องตามจับหมอบุญมาดำเนินคดี และรื้อฟื้นสำนวนการสอบสวนคดีฉ้อโกงประชาชนว่า มีผู้ร่วมขบวนการกับหมอบุญที่ต้องออกหมายจับล็อต 2 หรือไม่