PTC ประเดิมปี “69...ส่ง DSI ฟัน 21 แก๊งปั่นหุ้น / สุนันท์ ศรีจันทรา

มาตรการการปราบปรามการกระทำความผิดในตลาดหุ้นปี 2569 คงเข้มข้นมากขึ้น เพราะหลังเปิดทำการเพียงไม่กี่วัน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก็ประกาศข่าวใหญ่ กล่าวโทษผู้กระทำความผิดรวม 21 ราย ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กรณีสร้างราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PTC ประเดิมเป็ยคดีแรกเสียแล้ว พร้อมทั้งรายงานการดำเนินการต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
ก.ล.ต.ได้รับข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2565 และตรวจสอบเพิ่มเติม พบพยานหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า กลุ่มบุคคลรวม 21 ราย ได้ร่วมกันสร้างราคา หรือปริมาณการซื้อขายหุ้น PTC ในช่วงก่อนเปิดการซื้อขาย (Pre – open) ในภาคเช้าของวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเป็นวันแรกของการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
กลุ่มผู้ถูกกล่าวโทษมีพฤติกรรมรู้เห็นหรือตกลงกันในลักษณะแบ่งหน้าที่กันทำ ด้วยการส่งคำสั่งซื้อ และหรือขายหุ้น PTC อย่างต่อเนื่องหลายระดับราคา ส่งผลให้ราคาหุ้น PTC เปิดทำการซื้อขายที่ราคา 6.75 บาทต่อหุ้น สูงกว่าราคาเสนอขายต่อประชาชน (ราคา IPO) ถึงร้อยละ 92.86 ทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคา และ/หรือปริมาณการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ และมุ่งหมายให้ราคาหุ้น PTC ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด
ปลายปี 2568 ก.ล.ต.ประกาศดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดในตลาดหุ้นออกมาชุดใหญ่ แทบจะเป็นรายวัน มีทั้งการใช้มาตรการลงโทษทางแพ่ง และการร้องทุกข์กล่าวโทษทางอาญา สำหรับคดีการปั่นหุ้น โดยดคีใหญ่คือ การสั่งปรับ 6 ผู้ร่วมปั่นหุ้น บริษัท ไทยฟูดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TFG รวมเป็นเงิน 1,125.19 ล้านบาท และการกล่าวโทษต่อ DSI ผู้ร่วมขบวนการปั่นหุ้น บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ OTO รวม 18 ราย
ความผิดในการสร้างราคาหุ้นหรือปั่นหุ้น ก.ล.ต.มักเลือกใช้มาตรการลงโทษทางแพ่ง โดยการสั่งปรับ ซึ่งคดีปั่นหุ้นที่ ก.ล.ต.เรียกค่าปรับสูงสุดคือ คดีปั่นหุ้น บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AJA เรียกชำระค่าปรับจำนวน 2.3 พันล้านบาท แต่กลุ่มผู้ร่วมขบวนการปั่นหุ้นรวม 40 คนไม่ยินยอมชำระค่าปรับ ก.ล.ต. จึงยื่นให้อัยการฟ้อง และคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นศาล
คดีปั่นหุ้นที่มีการเรียกชำระค่าปรับสูงสุดรองลงมาคือ คดีปั่นหุ้น TFG ซึ่ง ก.ล.ต.เรียกชำระค่าปรับจำนวน 1.12 พันล้านบาท
การกล่าวโทษผู้กระทำผิดในการปั่นหุ้น จะพลิกบทบาทใหม่ของ ก.ล.ต. ในการปราบปรามพฤติกรรมที่สร้างความเสียหายให้นักลงทุนในตลาดหุ้น โดยเฉพาะการใช้มาตรการลงโทษทางอาญา สำหรับคดีปั่นหุ้น เพราะจะทำให้กลุ่มคนที่คิดจะปั่นราคาหุ้นเกิดความเกรงกลัว ไม่กล้ากระทำความผิด
เพราะถ้าพลาด ถูกตรวจสอบพบ จะถูกดำเนินคดีอาญา ซึ่งมีโทษหนักถึงขั้นติดคุก
ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลตลาดหุ้น ควบคุมการซื้อขายหุ้นให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิยุติธรรม ปกป้องประชาชนผู้ลงทุนไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ ประกาศยกระดับมาตรการกำกับดูแลที่เข้มข้นขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการเรียกความมั่นใจของนักลงทุนกลับคืนมา
ปี 2569 ก.ล.ต.ประเดิมศักราชใหม่ โดยกล่าวโทษทางอาญา 21 ผู้ร่วมขบวนการปั่นหุ้น PTC และเป็นการส่งสัญญาณว่า
ผู้ที่กระทำความผิดในตลาดหุ้น สร้างความเสียหายให้นักลงทุน ปีนี้ก.ล.ต.จะฟันไม่เลี้ยง