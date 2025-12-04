ตลท.ลั่นตรวจเข้มทุกธุรกรรมหลัง ปปง.ยึดหุ้น BCP เอี่ยวสแกมเมอร์ยัน Free Float ไม่กระทบ พร้อมให้ข้อมูลเต็มที่

นายอัสสเดช คงสิริ กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยถึงกรณีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ยึดและอายัดทรัพย์คดีที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเครือข่ายผู้กระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในขบวนการสแกมเมอร์ (scammer) ซึ่งรวมทั้งหุ้นใหญ่ใน บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น [BCP] ว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมให้การสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนของภาครัฐอย่างเต็มที่
นายอัสสเดช กล่าวย้ำว่า หน้าที่หลักของ ตลท.คือการตรวจสอบธุรกรรม (Transaction) ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งการซื้อขายและการโยกย้ายหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้เสมอ ไม่ว่าจะเกิดกรณีดังกล่าวขึ้นหรือไม่
"เรายินดีที่ได้เห็นมาตรการของภาครัฐที่ออกมาปกป้องคุ้มครอง ไม่ใช่แค่ตลาดทุน แต่รวมถึงประชาชนทั่วไปด้วย ในส่วนของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรามีการตรวจสอบธุรกรรมเป็นประจำทุกวันอยู่แล้ว และพร้อมสนับสนุนข้อมูลแก่ทางการเพื่อการสืบสวนและสอบสวนทุกรูปแบบ"นายอัสสเดช กล่าว
นายอัสสเดช กล่าวเสริมว่า การไหลเข้าของเงินทุนในตลาดทุนมีกฎเกณฑ์และขอบเขตในการกำกับดูแลที่ชัดเจนอยู่แล้ว รวมถึงการตรวจสอบลูกค้า หรือ KYC ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อปกป้องชื่อเสียงของตลาดทุน ส่วนในบริบทการกำกับดูแลของ ตลท. จะมุ่งเน้นที่พฤติกรรมการทำธุรกรรมเป็นหลัก โดยปัจจุบันมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง และยังไม่พบพฤติกรรมการทำธุรกรรมที่ผิดปกติในส่วนที่ ตลท. กำกับดูแล อย่างไรก็ตาม หากเป็นพฤติกรรมต้องห้ามตามเกณฑ์ของหน่วยงานอื่น ตลท. ก็พร้อมสนับสนุนข้อมูลเช่นกัน
สำหรับการประเมินผลกระทบต่อตลาดทุนไทย นายอัสสเดช ยอมรับว่า ตลท.มีบริษัทจดทะเบียนกว่า 800 บริษัท แม้ว่ากรณีที่เกิดขึ้นจะเป็นเรื่องเฉพาะราย แต่ก็ยอมรับว่าเคสที่ผ่านมา 2-3 เคสได้ส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของตลาดทุนมาโดยตลอด ดังนั้น การที่ ปปง. อายัดหุ้นที่สงสัยว่าเกี่ยวโยงกับกลุ่มอาญชากรรมข้ามชาติถือเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสืบสวนสอบสวน ซึ่งหวังว่าภาครัฐจะดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและแถลงให้ความชัดเจนอย่างต่อเนื่อง โดย ตลท. พร้อมสนับสนุนข้อมูลให้ตลอดเวลา
ส่วนความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสภาพคล่อง (Free Float) และความเสี่ยงในการเข้ามาสร้างราคาหุ้นภายหลังหุ้น BCP ถูกอายัดไปนั้น ประเมินว่าหุ้นในส่วนที่ถูกอายัดไม่ได้เป็นหุ้นที่มีการซื้อขายอย่างสม่ำเสมอในตลาด ดังนั้น ผลกระทบต่อกลไกตลาดโดยตรงจึงมีไม่มากนัก อีกทั้งปัจจุบัน Free Float ของ BCP ยังอยู่ในระดับสูงที่ประมาณ 50.6% โดยมีผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนสถาบัน ซึ่งอาจไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตัว Free Float อย่างมีนัยสำคัญ