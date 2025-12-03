BCPออกโรงแจงปมครอบงำกิจการ ยันไม่มีการติดต่อจาก ก.ล.ต.- ปปง.

"บางจาก คอร์ปอเรชั่น"ออกโรงชี้แจงปมข่าวลือครอบงำกิจการ ยืนยันไม่ได้รับการติดต่อจาก ก.ล.ต.- ปปง. พร้อมยืนยันดำเนินธุรกิจโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล พร้อม"บางจาก" ตั้งบอร์ดชุดเฉพาะกิจ วางมาตรการเร่งด่วนบรรเทาผลกระทบระยะสั้น พร้อมแนวทางป้องกันและแก้ปัญหาระยะยาว
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP แจ้งว่า ตามที่มีกระแสระบุว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนจำนวน 7 บริษัท และมีการกล่าวถึงบริษัทฯ ว่าเป็นหนึ่งในนั้น BCP ขอเรียนชี้แจงว่า บริษัทฯ ยังไม่ได้รับการติดต่อจากสำนักงาน ก.ล.ต. หรือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อดำเนินการตรวจสอบตามที่ปรากฏเป็นข่าว ซึ่งมีการกล่าวถึงเรื่องเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และมิได้เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่อย่างใด
ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอยืนยันถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน โดยบริษัทฯได้ดำเนินการด้วยความระมัดระวังตามหลักธรรมาภิบาลและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
ขณะที่ตามข้อมูลบริษัทฯ ได้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2568 พบว่า บริษัท อัลฟ่า ชาร์เตอร์ด เอนเนอร์จี จำกัด ถือหุ้นในบริษัทฯ ที่ร้อยละ 20.1 ซึ่งการเข้ามาของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นการซื้อขายผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีกฎเกณฑ์และมีการกำกับดูแลจากทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ต.
ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้สอบถามข้อมูลไปยังผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว และผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้ให้ข้อมูลตอบกลับ โดยต่อมาบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 69/247-1) (ส่วนที่ 1 ข้อ 3.2 หน้า 3-4) ที่ได้รับอนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์จากสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2568 และเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2568
โดยบริษัทฯ ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างการถือหุ้นและอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว จากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท อัลฟ่า ชาร์เตอร์ด เอนเนอร์จี จำกัด ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้ยืนยันต่อบริษัทฯ ว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและตรงต่อความเป็นจริง
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มิได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความกังวลใจของนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงมีมติให้จัดตั้งคณะกรรมการชุดเฉพาะกิจ ซึ่งประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริษัทที่เป็นอิสระและกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียซึ่งมีหน้าที่ในการพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัทฯ และเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมในการป้องกัน รวมถึงแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ทั้งในส่วนของมาตรการเร่งด่วน เพื่อบรรเทาผลกระทบในระยะสั้น และการแก้ไขปัญหาในระยะยาวอย่างยั่งยืน ตลอดจนให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลัก Fiduciary Duty เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
โดยคณะกรรมการชุดนี้จะให้ความร่วมมือกับสำนักงาน ก.ล.ต. และสำนักงาน ป.ป.ง. เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีมาตรฐานสูงสุดในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และขอยืนยันว่าจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ที่บริษัทฯ ยึดมั่นมาโดยตลอด
อนึ่ง กรณีข่าวการครอบงำกิจการรนั้น มาจากกรณีคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายดนุพร ปุณณกันต์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย (พท.) เป็นประธาน ได้พิจารณากรณีขบวนการสแกมเมอร์ข้ามชาติให้สินบนคณะกรรมการ หรือ ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานของรัฐเป็นคริปโทเคอร์เรนซี ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยเชิญบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 7 บริษัท ได้แก่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บริษัท กรีนเทค เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) แต่ไม่มาร่วมชี้แจง