ตลท. เตือนเทรด BSRC เข้าใกล้เพิกถอนจากตลาดหุ้น 12 ธ.ค.หลังสิ้นสุดช่วงแลกหุ้น BCP

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ตามที่ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น [BCP] ได้มีการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บมจ.บางจาก ศรีราชา[BSRC] เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้น โดยการแลกเปลี่ยน 1 หุ้นเพิ่มทุนของ BCP ต่อ 6.5 หุ้นของ BSRC ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม - 27 พฤศจิกายน 2568 เสร็จสิ้นแล้ว ซึ่ง BCP อยู่ระหว่างยื่นคำขอรับหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นนั้น ขอให้ผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ BSRC ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว เนื่องจาก BSRC จะเป็นหลักทรัพย์ที่ไม่มีตลาดรองในการซื้อขายหลักทรัพย์ภายหลังหุ้นเพิ่มทุนของ BCP เริ่มซื้อขายและหุ้นของ BSRC ถูกเพิกถอนในวันเดียวกัน
ทั้งนี้ BCP ประกาศแจ้งต่อผู้ถือหุ้นถึงกระบวนการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ BSRC จากผู้ถือหุ้นรายอื่นของ BSRC โดยได้ดำเนินการตามขั้นตอนเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยตามกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ จะชำระราคาเสนอซื้อด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ในอัตราการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เท่ากับ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บางจากฯ ต่อ 6.50 หุ้นสามัญของ BSRC
อีกทั้งขณะนี้ BCP อยู่ระหว่างการดำเนินการยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในขณะเดียวกัน BSRC อยู่ระหว่างการดำเนินการขอเพิกถอนหุ้นทั้งหมดจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคาดว่าวันที่ 11 ธันวาคม 2568 จะเป็นวันซื้อขายสุดท้าย (Last Trading Day) ของ BSRC และคาดว่าในวันที่ 12 ธันวาคม 2568 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BCP จะเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และหุ้นทั้งหมดของ BSRC จะถูกเพิกถอน