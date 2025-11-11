MGI ล่มดีลซื้อหุ้นเพิ่มทุน 50 ล้านใน JKN ชี้ปัญหาบริหารและกระทบภาพลักษณ์

บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MGI ที่มี “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” เป็นผู้บริหาร ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 10 พ.ย. โดยมีมติ “ยกเลิก” การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ “บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)” หรือ JKN จำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่า 50 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามที่เคยเจรจาไว้เมื่อช่วงเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา
สำหรับการตัดสินใจยกเลิกดีลนี้ เกิดจาก JKN มีปัญหาด้านการบริหารจัดการภายในอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการเข้าลงทุน โดยพิจารณาจากปัจจัยด้านความต่อเนื่องทางธุรกิจ การบริหารจัดการภายใน และสถานะทางการเงินของกิจการ ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ รวมถึงกรณีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประกวดมิสยูนิเวิร์ส (MUO) ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของบริษัท
อย่างไรก็ตาม MGI ยังได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ สรุปรายได้ไตรมาส 3 ปี 2568 อยู่ที่ 234.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 79.75% มีกำไรสุทธิ 43.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 438.28% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน
ส่วนรายได้รวม 9 เดือนแรก ปี 2568 อยู่ที่ 654.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.07% มีกำไรสุทธิ 136 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 54.28%