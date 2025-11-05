(ชมคลิป) “ณวัฒน์” ปล่อยโฮ เจ็บปวดและเหนื่อย เหมือนโดนแทงข้างหลังตลอด บอก “เขาให้ผม Apologize ผมก็ Apologize”

ทำเอาตะลึงด้วยความคาดไม่ถึง ว่าจะเห็นน้ำตา “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” ถูกมรสุมดรามาถาโถมทุกวัน หลังเป็นเจ้าภาพจัดประกวดมิสยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 74 ที่ประเทศไทย เกิดเหตุการณ์มากมาย 1 วัน 1,000 เรื่องราว
ล่าสุดวันนี้ก็โดน “ราอูล โรชา คันตู” นักธุรกิจชาวเม็กซิโก หนึ่งในเจ้าของร่วมองค์กรนางงามจักรวาล (MUO) ฟาดยับให้หยุด พร้อมสั่งจำกัดบทบาทในการประกวดฯ โดยระหว่างให้สัมภาษณ์สื่อในวันนี้ (5 พ.ย.) ณวัฒน์ สุดกลั้นน้ำตาถึงกับร้องไห้ออกมา บอกเจ็บปวดและเหนื่อยมาก เหมือนโดนแทงข้างหลังตลอดเวลา พร้อมบอกว่า “เขาให้ผม Apologize ผมก็ Apologize” (ขอโทษ) เรียกว่าเป็นน้ำตาแห่งความอัดอั้นโดยแท้